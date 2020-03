Coronavirus dans le Morbihan : le préfet limite l'accès à Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic

Depuis mardi 17 mars à midi, nous sommes tous invités à rester chez nous pour éviter la propagation du coronavirus. En Bretagne, le Morbiban est en première ligne. La majorité des cas bretons ont été détectés dans le département. Depuis le début de semaine, les Bretons ont vu arriver des dizaines de Parisiens venus se confiner dans leur maison secondaire. Un comportement qui présente d'ailleurs un risque selon les professionnels de santé.

Mesures valables jusqu'au 31 mars

Face à cette situation, le préfet du Morbihan a choisi de prendre un arrêté pour limiter les accès aux îles de Belle-Île-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic. En raison de leur éloignement du continent et des conditions météorologiques qui peuvent perturber les transports maritimes il pourrait s'avérer compliqué d'évacuer des malades vers les hôpitaux. "En raison de l'épidémie de Covid-19, le nombre de patients potentiellement contaminés présents sur les îles est susceptible de croître très rapidement et fortement si la population augment," indique l'arrêté pris par le préfet Patrice Faure.

Les logements réservés aux propriétaires

Depuis 7h ce mercredi 17 mars"les locations saisonnières de logements, les hébergements de tous types et les mises à disposition gracieuses de logements et hébergements de tous types" sont interdites. "L’occupation des logements meublés non affectés à l’habitation principale est exclusivement réservée aux propriétaires et, en leur présence, le cas échéant à leurs enfants et à leurs parents." Ces mesures sont valables jusqu'au 31 mars.