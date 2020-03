Coronavirus dans le Morbihan : le préfet revient sur les mesures de fermeture dans le département

Jeudi 6 mars, à 17h, l'agence régionale de santé de Bretagne comptabilisait 23 cas confirmés de coronavirus dans le département du Morbihan. Un nouveau cas a été détecté à Crac'h, considéré comme foyer épidémique ou "cluster".

Les marchés en plein air autorisés

Dans la mesure où aucun nouveau cas ne s'est déclaré en dehors des clusters de Saint-Pierre-Quiberon, Brec'h, Auray, Carnac et Crac'h, le préfet du Morbihan a décidé d’alléger les mesures d'interdiction de rassemblement prises au début de la semaine. Ainsi, les marchés en plein air sont de nouveau autorisés dans tout le département y compris dans les communes du cluster.

Les rassemblements de moins de 5.000 personnes sont de nouveaux autorisés dans le Morbihan. Les cinémas, théâtres, crèches, salles de concerts, lieux de culte, les discothèques, les stades et salles de sport peuvent rouvrir. Ces mesures ne concernent toujours pas les communes des clusters.

13 communes autour des clusters soumises à de nouvelles restrictions

Une nouvelle restriction concerne les 13 communes que sont Quiberon, Plouharnel, La-Trinité-sur-Mer, Saint-Philibert, Locqmariaquer, Pluneret, Ploërmel, Erdeven, Locoal-Mendon, Sainte-Anne-d'Aurey, Plumergat, Landaul et Pluvigner. Dans ces communes, les établissements recevant du public ne pourront plus dépasser la moitié de leur capacité autorisée. Les lieux d'hébergement (hôtel, gîtes, etc.) ne sont pas concernés pas cette mesure. Pour la préfecture il s'agit d'éviter la propagation du Covid-19 particulièrement volatile.

Toutes ces informations sont regroupées sur le site de la préfecture du Morbihan.