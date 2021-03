Coronavirus : dans le Nord-Mayenne, le Tour cycliste du Bocage et de l'Ernée prévu en avril prochain reporté

Les organisateurs espèrent reporter la course un peu plus tard dans le courant de cette année 2021.

C'est une mauvaise nouvelle pour les coureurs et tous les fans de cyclisme. Le comité d'organisation du Tour du Bocage et de l'Ernée 53 annoncent ce 5 mars le report de la 5ème édition. Elle était prévue le 3 et le 4 avril prochain à Ernée et Gorron. Cette décision est liée à "la situation sanitaire encore très compliquée", expliquent les organisateurs sur leur page Facebook.

Cette 5ème édition avait déjà été annulée en 2020 à cause du premier confinement. Immense déception donc, surtout que cette version 2021 devait faire office de première manche de la Coupe de France Juniors. Les organisateurs précisent que la course d'attente cadets prévue le 3 avril est annulée.

Du nouveau dans les prochaines semaines

"Le comité d'organisation continue de travailler sur un report afin de pouvoir proposer un beau week-end de cyclisme sur les terres du Nord-Mayenne en 2021", indique le communiqué.