Coronavirus : dans le Poitou, des traiteurs doivent faire face à des annulations en cette fin d'année

Face à la cinquième vague du Covid-19, l'inquiétude grandit et certaines entreprises et collectivités préfèrent annuler les événements festifs de cette fin d'année. Ces annulations ont donc des conséquences pour les traiteurs, comme chez nous, dans le Poitou.

L'association "Les Traiteurs de France" demande ce jeudi 2 décembre une "aide immédiate du gouvernement". La profession doit faire face aux effets de la cinquième vague du Covid-19, le nombre de cas a augmenté de 50% en une semaine. La situation est "en train de s'aggraver" a même dit ce mercredi le ministre de la Santé.

Pour les traiteurs, c'est donc synonyme d'événements annulés. Certaines entreprises notamment, préfèrent appliquer les recommandations du gouvernement et ne pas faire de pot de fin d'année. Chez nous aussi, dans la Vienne et les Deux-Sèvres, des traiteurs sont touchés.

Evènement annulé, intérimaire décommandé

Chez Dussart Traiteur à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, le téléphone de la gérante, Sandrine n'arrête pas de sonner depuis une semaine et ce ne sont pas des bonnes nouvelles. "Là, on a pas mal d'annulations surtout de repas d'entreprises. J'en avais une dizaine et malheureusement, il ne m'en reste que deux. Le chiffre d'affaires de décembre va dégringoler dur", estime-t-elle.

Elle doit donc annuler des commandes, revoir le planning et surtout les besoins en personnel. "Il faut que je rappelle l'agence d'intérim en disant qu'il n'y a pas de repas et donc que leurs intérimaires ne travailleront pas pour moi", reconnaît Sandrine Dussart.

Pas encore de demande pour le mois de janvier

A Poitiers, dans la Vienne, Marie-Pierre Cousin, la dirigeante de Cousin Traiteur s'inquiète aussi pour sa cinquantaine de salariés mais surtout pour le début de l'année prochaine. "Généralement, avant les vacances de Noël, notre mois de janvier est fait, sauf qu'en ce moment, tout est à l'arrêt. Les vœux que l'on fait d'habitude, là on n'a pas une seule demande donc on sent un coup d'arrêt très fort en à peine une semaine", explique-t-elle.

Elle a sollicité plusieurs élus de la Vienne cette semaine pour leur parler de cette situation et si les annulations se multiplient, cette gérante compte leur réclamer, à nouveau, du chômage partiel. De son côté, l'association "Les Traiteurs de France" demande à être "reçue dans les plus brefs délais" par le gouvernement.