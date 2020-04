Coronavirus : dans le Var, certains distributeurs de billets ne sont plus alimentés

Des dizaines de distributeurs sont à court d'argent liquide dans le Var. A cause de la crise du coronavirus, La Poste a réduit son service et a fermé des bureaux, en arrêtant d'alimenter les distributeurs attenants.

Certains distributeurs de billets sont à court d'argent liquide dans le Var. Pour s'adapter à la crise du coronavirus, La Poste a fortement réduit son service. En fermant ses bureaux, essentiellement dans les territoires ruraux, La Poste a cessé d'alimenter ses distributeurs attenants, car "Il est très compliqué d'alimenter un distributeur lorsqu'un bureau est fermé, puisque c'est un agent de La Poste qui, d'habitude, se charge de l'alimenter." explique La Poste.

Dans le Var, environ la moitié des distributeurs La Poste sont actuellement alimentés

Certains habitants dans des villages doivent donc prendre leur voiture et parcourir plusieurs kilomètres pour retirer de l'argent. Selon La Poste, une centaine de distributeurs étaient en service dans le Var avant la crise. Durant les deux premières semaines de confinement, il n'y en avait plus que 39.

"Je constate que les zones rurales sont, comme d'habitude, mal desservies" déplore Pierre-Yves Collombat, le sénateur du Var. "Les sources de ravitaillement étant souvent dans nos villages les marchés, tous les marchants qui sont là ne sont pas équipés pour recevoir des cartes de crédit. Il y a aussi le problème des versements des pensions et des indemnités en début de mois."

Alors ce samedi La Poste, interpellée par des élus, a remis en service 25 distributeurs supplémentaires sur l'ensemble du département, notamment pour le versement des prestations sociales, qui devait arriver le 7 avril et a finalement été décalé au 4. Mais pour Pierre-Yves Collombat c'est insuffisant : "On a du mal à comprendre qu'il n'y ai pas eu un plan de sauvegarde qui ait été mis en place. Je ne mets pas en cause la bonne volonté des responsables de La Poste, mais parfois on se demande si il y a des pilotes, et quand il y en a, on se demande si ils ont des commandes ! C'est quand même un peu bizarre, ces improvisations permanentes, on dirait qu'on découvre les problèmes les uns après les autres."

28 bureaux de Poste prioritaires restent ouverts dans le Var

Concernant les bureaux de Poste, La Poste assure que 28 bureaux "prioritaires" sont actuellement ouverts dans le département. "Le chiffre de 28 ne descendra pas, par contre la situation peut évoluer et certains bureaux peuvent être amenés à fermer pour en ouvrir d'autres à la place un peu plus loin." explique le chargé de communication de la région PACA. "Si nous avons fermé des bureaux c'est pour pouvoir continuer d'assurer les missions essentielles dans la durée, qui sont la remise de colis et l'accès aux liquidités".