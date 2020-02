Coronavirus : dans les clubs de foot amateurs, les enfants pas inquiétés par la maladie

"Je veux devenir footballeur, je ne joue pas pour m'amuser". La détermination de Simon 8 ans, est à l'image de sa sérénité. Le jeune joueur de foot joue dans le club de l'ES 16 à Paris, Avenue du Maréchal Franchet d'Esperey.

Il a bien entendu parler du coronavirus, mais se concentre sur le ballon, avec ses copains, Nolan 8 ans et Raphaël, tous du même âge.

"La passion avant tout"

"La passion avant tout", résume les trois copains, qui s'entraînent sous l'oeil vigilant de Bikline Sousa, leur coach.

"On leur dit de se laver les mains avant et après chaque entraînement, mais sinon, rien de plus", explique l'éducatrice. Les matchs à l'extérieur et les déplacements ne sont d'ailleurs pas restreints ce week-end.

Les parents un peu plus vigilants

Nolan joue comme défenseur, et écoute attentivement les conseils de sa coach. Pour lui, inimaginable d'arrêter de jouer au foot "juste à cause d'un virus".

Agathe une maman de deux enfants inscrits au club est quant à elle un peu plus inquiète. "J'ai demandé aux coachs si les enfants pouvaient ne pas se serrer la main, comme c'est la coutume au club", explique la maman.

Mais pour autant, hors de question de priver ses petits de leur sport favori, "les choses ne sont absolument pas dramatiques pour le moment", assure Agathe.