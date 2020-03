VIDÉO : dans les coulisses de la rédaction de France Bleu Berry en confinement

S'adapter : c'est le propre d'un journaliste. Chaque actualité apporte son lot de surprises : on se lève plus tôt ou on veille tard le soir pour couvrir une information importante. Nous montons nos reportages sur la banquette de notre voiture, sur un ordinateur voire même notre téléphone portable.

Mais avec les mesures de confinement, en vigueur depuis lundi soir, la rédaction de France Bleu Berry découvre une situation inédite : faire tourner une radio depuis chez soi !

Vous pensiez peut-être que c'était impossible ? Et pourtant, on le fait !

Radio à domicile

Deux brigades se relaient à la radio pour assurer les tranches d'information. L'objectif est de limiter au strict minimum le nombre de personnes à la station. La journée, un journaliste se déplace à la radio et chapeaute le travail de l'équipe rédactionnelle.

Gaëlle Fontenit reste fidèle au poste depuis les locaux de France Bleu Berry ! © Radio France - Elodie Rabelle

Les matinaliers, ici Carl Dechâtre et Thierry Trucat avec Christian Belert à la technique © Radio France - France Bleu Berry

A partir de mardi 24 mars : les matinales seront assurées à domicile, un vrai défi pour les personnes derrière les voix que vous entendez chaque matin !

Kévin Blondelle a installé son studio radio dans son salon, il est prêt à assurer la matinale de France Bleu Berry ! © Radio France - Kévin Blondelle

Les reporters ne peuvent plus aller sur le terrain. Pour autant, ils continuent d'informer depuis chez eux. Nous appelons nos interlocuteurs, enregistrons nos sujets et chroniques avec le matériel du bord. Confinement oblige : le système D est roi !

Pour continuer d'assurer la continuité du service public d'information tout en respectant les règles de confinement dictées par le gouvernement, les journalistes de France Bleu Berry restent à la maison. Chaque matin, la conférence de rédaction, lors de laquelle les journalistes choisissent les sujets à traiter dans la journée, se tient non pas dans une des salles de la station mais par visioconférence.

Pour s'organiser, même à distance, les journalistes procèdent par visioconférence © Radio France - Elodie Rabelle

Chacun s'est installé un poste de travail à domicile... plus ou moins élaboré, l'essentiel, c'est que ça fonctionne !

Deux ordinateurs valent mieux qu'un ! Lisa Guyenne est parée pour couvrir l'information berrichonne ! © Radio France - Lisa Guyenne

Souvent, il faut composer avec les autres habitants de la maison ! © Radio France - Elodie Rabelle

Comme à l'accoutumée : l'information est traitée, vérifiée par plusieurs sources. Les interviews sont menées par téléphone. Les reportages et chroniques sont enregistrés à la maison avec les moyens du bord.

Pas de studio ? Qu'à cela ne tienne ! Lisa Guyenne a une solution pour tout ! © Radio France - Lisa Guyenne

Les articles sur le web sont écrits depuis nos ordinateurs personnels. Tout le monde s'est adapté.