Coronavirus : dans les Ehpad alsaciens, un presque retour à la vie normale

Dans les Ehpad, depuis mercredi 21 juillet, c'est un retour à la vie normale, ou presque ! Un nouveau protocole sanitaire plus allégé est entré en vigueur, à la faveur d'un taux de vaccination très élevé parmi les résidents et les soignants. À l'Ehpad des Missions Africaines de Saint-Pierre, l'ambiance a complètement changé.

"Ça fait du bien à tout le monde"

Dès l'entrée déjà, plus de surblouse à enfiler pour éviter les contaminations et venir voir son proche est bien plus simple explique Christelle, une salariée : "Nous n'avons plus la prise de rendez-vous, ça soulage vraiment les familles." Reste à se désinfecter les mains et remplir une fiche pour assurer que l'on a pas de symptômes du covid.

Les résidents eux, peuvent de nouveau être ensemble, partager les repas, et sortir. Alice, son bob sur la tête rejoint le mini-bus, un grand sourire aux lèvres, pour aller : "Au Mont Sainte-Odile !" annonce-t-elle fièrement. Une sortie inimaginable il y a quelques semaines, le directeur Rebel Abi-Kenaan se réjouit : "Maintenant c'est possible".

Plus de 95% des résidents et salariés vaccinés

À l'Ehpad des Missions Africaines de Saint-Pierre, tous les salariés sont vaccinés, et sur l'ensemble des 48 résidents, seul l'un d'entre eux ne l'est pas pour raisons de santé. Les résidents ont donc désormais le droit de ne pas porter le masque et ça a changé l'ambiance confirme le directeur : "Avec le masque ils avaient du mal à s'entendre donc ça ne favorisait pas les échanges. Là il y a beaucoup plus de bruit pendant les repas."

Et pour retrouver la liberté d'avant coronavirus, explique Rebel Abi-Kenaan, ne manque plus qu'un taux élevé de vaccination à l'extérieur, seule condition pour qu'à leur tour, soignants et familles tombent le masque.

L'arrivée prochaine du pass sanitaire

Dans les prochaines semaine, le pass sanitaire devrait devenir obligatoire pour entrer dans les Ehpad. Une nouvelle qui inquiète certaines familles, "mais globalement elles savent que c'est pour le bien de leurs proches", témoigne l'infirmière de cet Ehpad, Laure-Anne, "Ils ont respecté les règles qu'on imposait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça change."