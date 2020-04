Coronavirus dans les Landes : 370 volontaires inscrits dans la réserve civique

Pour faire face collectivement à la crise sanitaire du COVID-19, le président de la République a appelé les Français à "inventer de nouvelles solidarités". Afin de permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de s’engager et de donner de leur temps pour que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient pas les premières victimes de cette crise, le Gouvernement a lancé la "Réserve civique-Covid 19" à travers la plateformejeveuxaider.gouv.fr

Depuis le lancement de cette plateforme le 22 mars dernier, 19 structures du département des Landes notamment des associations, des collectivités et des entreprises s'y sont inscrites. 370 volontaires se sont positionnés pour apporter leur soutien.

Les inscriptions concernent essentiellement la distribution de produits de première nécessité ou le maintien d'un contact par téléphone ou par courriel avec des personnes fragiles.

Le confinement fait peser un risque sur les personnes fragiles isolées (âgées, en situation de handicap, malades chroniques,...) et il est est essentiel de garantir la continuité des activités vitales pour les plus précaires. C'est dans ce but que la plateforme jeveuxaider.gouv.fr a été construite, en lien avec les plus grands réseaux associatifs et les plateformes associatives déjà existantes.

Elle permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs besoins de renforts autour de quatre missions vitales :