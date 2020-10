Coronavirus dans les Landes: explosion des cas positifs ce week-end

Va-t-on vers un couvre-feu dans les Landes d'ici la fin de la semaine? Les taux de contamination et de positivité ont explosé ce week-end. En trois jours, il y a eu 479 cas positifs. Un nombre jamais atteint dans les Landes depuis le début de l'épidémie.

"On ne comprend pas cet emballement. On ne se l'explique pas." Didier Couteaud, directeur de l'ARS (agence régionale de santé) dans les Landes semble bien démuni face à cette explosion des chiffres.

Vendredi, dans les Landes, le taux d'incidence (nombre de contaminations en une semaine pour 100.000 habitants) était de 156 pour 100 000 habitants. Il a bondi ce week-end. Nous sommes désormais à 203 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité explose lui aussi: 12,9% aujourd'hui contre 10,5% il y a 4 jours

Un emballement des contaminations

Pour que la situation se dégrade encore plus, il a suffi d'un week-end. 479 cas positifs ont été dénombrés en 3 jours (vendredi, samedi, dimanche). Ce chiffre n'a jamais été atteint depuis le début de l'épidémie. "A ce rythme, à la fin de la semaine, on pourrait avoisiner les 1000 cas" commente l'ARS. Là aussi ce sera du jamais vu. Pour comparaison, la semaine dernière, il y avait eu 730 tests positifs sur 7 jours. Le virus circule "anormalement" vite et ce malgré les mesures prises depuis plusieurs semaines par la préfète pour limiter le lien social.

Vers de nouvelles mesures restrictives

"Evidemment", au vu de ces chiffres, la question du couvre-feu va se poser. "Les résultats sont inquiétants" martèle Didier Couteaud. Et pas question d'accuser les touristes venus pour les vacances de la Toussaint. L'ARS est catégorique. Ce bond des contaminations n'est pas dû à un brassage des populations comme ce fut le cas cet été. Les 479 cas positifs de ce week-end sont tous landais.

Actuellement les Landes compte 20 clusters. 48 personnes ayant le Covid-19 sont actuellement hospitalisées à Dax et Mont-de-Marsan. Sur ces 48 personnes hospitalisées, 5 se trouvent en réanimation. Depuis la mi-septembre, 27 personnes ayant le Covid-19 sont mortes dans les Landes.