Coronavirus dans les Landes : la communauté de communes Macs face à la crise sanitaire

La communauté de communes Maremne Adour-Côte-Sud regroupe 23 communes des Landes. La collectivité tient chaque jour une cellule de crise pour faire face à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Objectif : la continuité du service public pour maintenir les services de proximité et un lien avec les habitants. Mais des services qui doivent s’adapter au fur et à mesure des annonces gouvernementales et de l'avancé du coronavirus dans le département des Landes.

Modification pour les bus Yégo

Le service de transport Yégo bascule dès ce samedi 28 mars en transport à la demande. Il faudra réserver son trajet la veille avant 17h - pus d’informations sur mobi-macs.org

Un soutien psychologique

Le confinement peut avoir des répercussions sur la santé mentale d’une population. Dès ce lundi 30 mars, MACS met en place une plateforme de soutien psychologique service à destination de tous ceux qui sont en souffrance dans cette période particulière.

Un thérapeute pourra répondre à tous leurs questionnements concernant la parentalité, le confinement expliqué aux enfants, l’organisation à la maison, la désacralisation du Covid-19, la gestion des écrans, l’ennui.

Cette permanence est ouverte également aux ados et aux jeunes et sera accessible depuis le numéro de l’Escale Info : 05.58.41.09.51

Commande de 60.000 masques

MACS a réalisé une commande à grande échelle pour protéger tous ceux qui ont un contact : aides à domicile, employés communaux, commerçants, travailleurs sur le terrain, etc. 60 000 masques ont ainsi été commandés pour faire face à une demande territoriale forte. Cette commande vient en complément des attributions de l’Agence Régionale de la Santé vers les professionnels des soins et de la santé, puisqu'elle dispose de cette compétence.

Services à la population

Ainsi l’accueil et le traitement des demandes d’usagers sont maintenus par courrier, mail, appels téléphoniques. Pas d’accueil physique. Une permanence des services publics de MACS est assurée à distance sur les coordonnées habituelles :

Pour les familles et les jeunes à l’Escale Info

Pour les entreprises à l’Escale Eco

Pour les bénéficiaires de l’aide à domicile au CIAS

Pour les usagers au n°vert Yégo

Pour les bénéficiaires au pôle culinaire

Pour tous les autres usagers à l’accueil de MACS

Le site de MACS propose chaque jour depuis une semaine des ressources éducatives et culturelles dans la rubrique "Parents confinés". Le relais assistants maternels fournit un appui à distance aux jeunes parents et aux assistants maternels, une foire aux questions sur la situation spécifique est en ligne sur le site de MACS.

Le travail des agents

Pour limiter le risque de transmission du virus, la majorité des agents intercommunaux travaille à domicile depuis le mardi 17 mars. À compter du mardi 17 mars midi, ils se sont concentrés sur les missions essentielles pour les habitants de MACS, notamment les plus fragiles.

Près de 200 agents restent également mobilisés sur le terrain, hors confinement, pour assurer cette continuité et nous souhaitons les en remercier sincèrement. À titre d’exemple, 160 aides à domicile interviennent au domicile des personnes âgées et dépendantes. Leur action est organisée en roulement pour les protéger. Les 40 agents du pôle culinaire cuisinent et livrent les repas en deux équipes étanches pour assurer le service des EHPAD et des usagers du portage à domicile (dont le nombre a augmenté et dont les nouvelles demandes ont été priorisées). Les agents de voirie interviennent en roulement également pour sécuriser nos routes prioritairement.

Soutien aux entreprises

Au niveau des impacts économiques de la crise, MACS affiche clairement son soutien aux entreprises du territoire. Elle entend les aider, d’abord par une communication des informations, en lien avec les chambres consulaires et les organismes de l’emploi, puis par un accompagnement maintenu par téléphone. L

L’Escale Eco a diffusé par exemple ce vendredi sa newsletter spéciale crise du COVID-19 pour aider les entreprises à s’orienter dans les différents dispositifs gouvernementaux. Toute l’équipe de l’Escale Eco et du service développement économique se mobilise pour répondre aux demandes des entreprises. Pour rappel, les interlocuteurs des entreprises par zone géographique et par filières sont détaillés sur la page MACS/ ECONOMIE/ Une équipe à vos côtés : https://www.cc-macs.org/economie/une-equipe-a-vos-cotes.html

Une campagne d'affichage

Enfin, pour remercier les efforts de tous, une campagne d’affichage diffusée la semaine prochaine sur les panneaux d'affichage viendra saluer ceux qui restent à la maison comme ceux qui ont organisé différemment leur travail. La bienveillance à l’égard de toutes les situations et la solidarité sont plus que jamais de rigueur.​