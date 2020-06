Coronavirus dans les Landes : la traditionnelle foire d'Ousse-Suzan est annulée

La traditionnelle foire d’Ousse-Suzan n’aura pas lieu cette année. Pourtant, depuis le Moyen-Âge, tous les 29 septembre, jour de la Saint-Michel, plusieurs dizaines de milliers de personnes - jusqu’à 35 000 selon les organisateurs - se retrouvent dans ce petit village de 250 habitants. Des chineurs venus de tout le pays se baladent entre les étales de 500 marchands et forains, à la recherche de produits en tout genre.

Une tradition qui dure depuis des siècles, mais qui se sera interrompue cette année à cause du coronavirus. Les organisateurs ont pris la décision de l'annuler. Et ils n’ont pas vraiment eu le choix, explique Marlène Jouglain, la co-présidente, au vu de la situation sanitaire : "Face à l'incertitude actuelle, nous sommes contraints d'annuler la foire. On se sait pas si ça va s'atténuer, si ça va redémarrer... Donc on a pris cette décision par mesure de précaution".

"Même pendant la guerre, elle s'est tenue"

L'une des raisons de cette annulation, c'est aussi que cette année, il y a eu très peu de demandes de marchands pour tenir un stand : "On sent qu'il y a une gêne quelque part, ils n'osent pas venir", précise Marlène Jouglain. L'autre raison est économique : si les organisateurs maintiennent la foire et qu'au dernier moment, elle est finalement annulée, les coûts déjà engagés seraient trop importants : "On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent", pour la co-présidente.

C'était évidemment une décision difficile à prendre, raconte Marlène Jouglain, car chaque année, la foire permet aux associations du village, qui tiennent des stands de nourriture par exemple, de gagner un peu d'argent. "On est désolés pour elles..." Une décision d'autant plus difficile que cette foire a toujours eu lieu, selon Marlène Jouglain : "A ma connaissance, même pendant la guerre, elle s'est tenue. Donc ça fait un peu bizarre. Ça va faire un vide... Ça sera une année un peu triste", regrette-t-elle...