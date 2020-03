Coronavirus dans les Landes : les cloches des églises sonneront ce mercredi soir

Après les applaudissements aux fenêtres tous les soirs à 20h, la communauté catholique envoie à son tour un message de soutien aux soignants en période d'épidémie de Coronavirus. Alors qu'elle célèbre ce mercredi 25 mars "l'Annonciation" c'est-à-dire l'annonce de sa maternité divine faite à la Vierge Marie par l'archange Gabriel, la Conférence des Evêques de France a choisi de faire sonner, ce mercredi soir, les cloches de toutes les églises de France à 19h30 et durant une dizaine de minutes.

Dans un message vidéo sur Facebook, le président de la Conférence des Evêques de France, Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, invite également à chacun à déposer des bougies sur le bord des fenêtres pour "manifester notre solidarité avec notre nation".

Une initiative relayée dans plusieurs communes des Landes, comme Capbreton, Buglose, ou encore à Tarnos. Le curé de la paroisse, Marcel Prévot remercie la mairie et explique : "Ce sera un signe de merci et d'encouragement pour les personnes qui travaillent à combattre cette pandémie, par les soins et la recherche."

"Ce geste commun sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce sera aussi l’expression du désir que la sortie de l’épidémie trouve chacun plus déterminé aux changements de mode de vie qui sont nécessaires depuis des années", peut-on lire notamment dans un communiqué de la Confrénce des Evêques de France envoyé à tous les diocèses.