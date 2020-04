Coronavirus dans les Landes : sur Facebook, le "Feel good challenge" du Comité des Fêtes d'Aire-sur-l'Adour

Un peu de bonne humeur en cette période de confinement ! Le Comité des Fêtes d'Aire-sur-l'Adour, dans les Landes, s'est lancé dans un challenge sur son groupe Facebook. Chaque jour depuis le début du mois d'avril, il publie une chanson "feel good", une chanson qui fait du bien, histoire de se changer un peu les idées ! D'où son nom : le "Feel good challenge". Une initiative de Tony Franchetto, le président du Comité des Fêtes, avec l'aide de son équipe. "On voulait essayer d'apporter une petite contribution en ces temps moroses", explique Tony Franchetto.

Tous les matins à 7h30, les membres du groupe Facebook du Comité des fêtes peuvent ainsi aller écouter la chanson partagée. "C'est une chanson pour bien démarrer la journée, une chanson qui donne la pêche, une chanson qu'on garde en tête toute la journée pour être de bonne humeur", précise le président du Comité. "Un petit remède pour lutter contre la déprime actuelle."

Le Comité des fêtes d'Aire-sur-l'Adour invite tous les festayres, les associations, les Comités des fêtes voisins, etc. à participer à ce challenge en leur envoyant une chanson. "Nous la partagerons dans les jours qui suivent", promet Tony Franchetto.

Récemment, le Comité a par exemple partagé la chanson "Don't stop me now" de Queen. "Elle est censée être la chanson qui rend le plus heureux", plaisante Tony Granchetto. "On a aussi partagé "Crazy in love" de Beyoncé ! Il y a de tout, ça nous permet de connaître de nouvelles chansons !"