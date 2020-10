Coronavirus dans les Landes : toujours de nombreux clusters

La préfecture des Landes et l'ARS décrivent une situation sanitaire stable depuis le classement du département en situation active du virus. Mais la situation reste préoccupante pour les autorités. On compte deux morts en une semaine. Les hospitalisations sont en hausse.

"La situation sanitaire est globalement stabilisée mais elle ne s'est pas améliorée depuis le 25 septembre." Voilà comment la préfète des Landes résume la situation du Covid dans notre département. Ce vendredi matin, la préfecture des Landes et l'Agence régionale de Santé tenaient leur point presse hebdomadaire. Les Landes restent en zone alerte, la préfecture reconduit donc pour quinze jours les mesures prises le 25 septembre.

La situation sanitaire reste préoccupante. Le nombre de morts du Covid continue d'augmenter. Deux personnes sont mortes en une semaine. Il s'agit de personnes âgées en Ehpad. Depuis le début de la deuxième vague dans les Landes, fin août, 14 personnes sont mortes. Les hospitalisations augmentent elles-aussi. 17 personnes se trouvent actuellement à l'hôpital contre une dizaine il y a 15 jours. Par ailleurs, en réanimation, on compte désormais 5 malades contre 2 début septembre.

Des indicateurs toujours élevés mais en légère baisse

Le nombre de contamination continue donc d'augmenter mais moins vite qu'il y a 15 jours. C'est le petit point positif de la situation. Petit car notre taux de contamination reste malgré tout supérieur au seuil d'alerte qui est de 50 cas pour 100 000 habitants. Notre taux d'incidence est actuellement de 88 pour 100 000 habitants. Il a légèrement baissé en 15 jours. Mais les Landes sont toujours dans le trio de tête des départements les plus touchés par le Covid en Nouvelle-Aquitaine. Rappelons que le 26 septembre, ce taux était de 93 cas. Début aout, le taux d'incidence était de 3.2!

Concernant le taux de positivité (le nombre de tests positifs par rapport aux tests réalisés), il reste élevé. Chez nous, il est de 7,5 lorsque le seuil d'alerte est de 5.

Concernant les clusters, leur nombre inquiète l'Agence régionale de santé. L'ARS en compte 13 actuellement. La moitié se trouve dans les Ehpad landais. Le reste concerne des entreprises, le Lycée agricole de Saubrigues, l'IUT de Mont-de-Marsan et l'équipe de rugby de Gabarret. 18 joueurs ont été testés positifs.

Le sport reste un vecteur de contamination important. - Didier Couteaud de l'ARS

L'ARS met en garde. Le monde sportif est lui aussi touché par le Covid. "A défaut de porter le masque pendant la pratique, il faut que les après-matchs et les après-entraînements soient des plus rigoureux dans l'application des gestes barrières." insiste Didier Couteaud, directeur de l'Agence régionale de santé dans les Landes. Les 3 sports les plus touchés par le virus dans les Landes sont le basket, le rugby et le foot. Et les vestiaires font partie des risques de contamination.

Les vestiaires sont fermés depuis le mois de septembre. Ce qui inquiètent les clubs de sport qui demandent leur réouverture. Ils ont été reçus ce vendredi matin par la préfète. Cécile Bigot-Dekeyzer leur demande de travailler sur un protocole renforcé qui permettrait de rouvrir les vestiaires. "Parce que nous rentrons dans une période où la météo ne sera pas forcément clémente." Clubs sportifs et ARS vont plancher sur un nouveau protocole.

Du mieux dans les Ehpad landais

Pour l'ARS, la situation est sous contrôle. A l'Ehpad Nouvielle à Bretagne-de-Marsan, 54 résidents ont été contaminés. 51 sont guéris. A La Martinière à Saint-Martin-de-Seignanx, il y a eu 27 cas positifs et 15 guérisons. "D'autres Ehpad landais ont eux réussi à bloquer le virus à la porte d'entrée" se félicite Didier Couteaud. "Mais il ne faut pas relâcher les efforts." Parmi les 13 clusters landais, 7 se trouvent dans les Ehpad.