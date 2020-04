Coronavirus dans les Landes : un Ehpad confiné pour protéger les résidents

Depuis maintenant un mois, les résidents des Ehpad n'ont plus de droit aux visites et certains sont confinés dans leur chambre. Directive ministérielle pour éviter toute contamination et contagion du Covid-19. Dans les Landes, à Peyrehorade, à la maison de retraite Nauton-Truquez qui compte 132 résidents, le personnel a fait un tout autre choix.

Il y a 10 jours, une cellule de crise s’est réunie et au confinement total des résidents en chambre, l’Ehpad a préféré le confinement des soignants. Un choix décidé à l’unanimité par le personnel. Depuis le 2 avril, 35 agents, soignants, aides soignantes, psychologue, agents d’entretien, cuisinier…. Tous les corps de métiers, sont donc enfermés dans l’établissement et ce pour 15 jours.

Des agents volontaires

Un pari pour le directeur de l’établissement, qui lui n'est pas confiné. Avant de se lancer dans ce confinement, l'Ehapd a pris contact avec un établissement de Charente, raconte Gilles Lamourelle : "On s'est dit, voilà ! On tente le coup. Ce qu'on souhait surtout, c'était l'accord des agents, retour très positif et rapide avec un oui assez franc et massif. Nous avons fait ce choix là, d'autres en ont fait d'autres. Même ceux qui souhaitaient un confinement en chambre, quand nous leur avons expliqué, ils ont dit oui, en effet, ça peut être une solution plus adaptée. Encore une fois, c'est notre choix et j'espère qu'il sera porteur. Pour l'instant ça marche bien."

Parmi ces volontaires, il y a Patricia, aide-soignante depuis 20 ans dans cet établissement : "À l'unanimité ce qu'on voulait, c'est que le virus ne rentre pas dans l'établissement pour protéger nos résidents, et également nos familles. Donc, nous sommes une partie à le faire actuellement et s'il faut une relève sera assurée d'ici la fin des 15 jours, si le confinement venait à perdurer."

Patricia explique encore que le confinement des résidents dans leur chambre n'a pas été retenu, car "ils peuvent décliner au niveau psychologique, tandis que là ils peuvent déambuler, marcher et participer à des activités". Et puis autre avantage de ce confinement, "nous avons des équipes plus conséquentes, donc nous pouvons leur consacrer plus de temps" explique encore l'aide-soignante.

D'un point de vue personnel, elle reconnaît un peu de fatigue mais "on vaque à des occupations personnelles, on a du temps libre pour nous". Et Patricia d'insister sur le soutien venu de l'extérieur, soutien des collègues notamment. "Il y aura un avant corona et un après corona."