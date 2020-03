Coronavirus : dans les prisons bretonnes, pas de cas confirmé, mais de l'inquiétude

C'est un jour que tous ceux qui gravitent autour de l'univers carcéral redoutent. Celui où le patient zéro du coronavirus sera découvert dans leur établissement. Qu'il s'agisse des surveillants pénitentiaires, des détenus, de leur famille, des associations qui les assistent, des avocats, ou de l'administration pénitentiaire. Pour l'instant, un seul cas de coronavirus a été confirmé par les autorités dans les prisons françaises. Un homme de 74 ans, détenu à la prison de Fresnes, et décédé lundi soir.

Les détenus sont trois dans des cellules de 9m², quatre dans 12m²

Mais pour autant personne n'est rassuré. Parce que d'abord, qui dit prison, dit promiscuité. Dans les établissements pénitentiaires bretons (trois prisons et quatre maisons d'arrêt), il y a 2 280 détenus, selon les chiffres de l'administration pénitentiaire. Pour 1 769 places. La surpopulation est surtout présente en maison d'arrêt, où sont détenus ceux qui attendent leur procès où ont écopé de courtes peines. A Saint-Brieuc, par exemple, il y a 166 détenus pour 85 places. "Les détenus sont trois dans des cellules de 9m², ou quatre dans des cellules de 12m², explique Didier Bazin, de l'Association nationale des visiteurs de prison. Dans ce contexte, ils sont privés d'une règle donnée au niveau national : les gestes-barrière, ils ne peuvent pas les appliquer".

Les détenus sont parfois quatre dans 12m² (illustration). © Radio France - Lorélie Carrive

En prison, "tout est réuni pour que la pandémie se répande : la promiscuité, l’insalubrité, l'insuffisance de moyens sanitaires....", détaille Jean-Guillaume Le Mintier, avocat à Rennes. Et puis, on est en phase d'incubation. Donc, si un détenu a été contaminé, alors il a largement eu le temps de contaminer les autres".

J'ai un fils asthmatique en prison, il psychote complètement

Cette épidémie galopante, c'est justement ce qui inquiète Emilie (son prénom a été changé), dont deux des enfants sont en prison, dont un en Bretagne. "J'ai un fils qui est asthmatique, il psychote complètement. S'il l’attrape, il sera sous assistance respiratoire, il a trop de problèmes pulmonaires. Il ne sort plus de ses 7m². Il ne fait plus de sport, il ne va plus en promenade. Si ça arrive dans les prisons, c'est hécatombe", se désespère-t-elle.

Un parloir pour les visites familiales © Radio France - Guillaume Roulland

Dans ce contexte, le gouvernement et l'administration pénitentiaire tentent de réagir. D'abord en annonçant, mardi, la suspension des parloirs, effective le lendemain. En ouvrant la voie, ensuite, ce vendredi à la libération de certains prisonniers pour désencombrer les prisons. "Je vais travailler d'une part sur les détenus malades, qui ont d'autres maladies que le coronavirus, et d'autre part sur les personnes à qui il reste moins d'un mois de détention à faire", a expliqué Nicole Belloubet, la garde des Sceaux sur franceinfo. Nous pouvons procéder là à leur retrait des établissements", a-t-elle ajouté. Les juges d'application des peines, eux aussi, semblent jouer leur rôle, en aménageant les peines pour privilégier les solutions alternatives à la détention. Ces derniers jours, "une trentaine" d'entrées en prison ont été recensées contre "plus de 200 habituellement", selon la Garde des Sceaux.

La crainte d'une contamination via les surveillants

Mais, si les prisons sont par définition, des lieux confinés, la crainte est que le virus se propage par les seules personnes autorisées à y entrer et à en sortir tous les jours. Les surveillants pénitentiaires qui n'ont "aucune protection, témoigne Emilie. Ni gants, ni gel hydroalcoolique, ni rien du tout. Alors qu'ils sortent, retournent dans leur famille, reviennent". Alors, certes, le gouvernement a assuré que 100 000 masques seraient distribués aux surveillants lundi. Mais "on est 30 000 à faire ce métier. Ca va durer trois jours", déplore Willy Saint-Aignan, surveillant pénitentiaire, et délégué CGT, à la maison d'arrêt de Vannes (85 détenus pour 52 places), où l'on tente de limiter les dégâts. On a aménagé un peu la promenade le matin et l'après-midi, pour éviter qu'il y ait trop de détenus ensemble en même temps".

Et la deuxième crainte est aussi là : celle que la peur des détenus, associée au manque de leurs proches dans les parloirs, et l'inactivité causée par la suspension des activités, dégénère en révoltes, comme cela a été le cas dans plusieurs prisons italiennes, ou à Grasse (Alpes-Maritimes) mardi. "La première chose qu'il va se passer, ce sont des révoltes. Parce que certains ne vont pas supporter de ne pas voir leur famille et leurs enfants. Ce qu'il s'est passé en Italie, c'est effrayant. En tant que mère de famille, ça me fait peur", conclut Emilie.