Coronavirus : dans quel état sont les villes moyennes d'Occitanie pour affronter la crise ?

C'est un rapport d'environ 130 pages qui détaille la santé financière et la gestion des villes moyennes de la région Occitanie avant l'arrivée du Coronavirus. Il dresse un état des lieux à partir de l'étude de 26 villes moyennes entre 10 000 et 100 000 habitants, parmi lesquelles Albi, Montauban, Tarbes, Rodez ou encore Castres. Il pointe plusieurs difficultés financières et épingle surtout l'organisation des intercommunalités pas toujours optimale selon les magistrats. Une situation fragile que la crise liée au Coronavirus risque d'aggraver.

Des villes moyennes confrontées aux mêmes difficultés

Croissances économique et démographique en berne, recul des services publics et de l'accès aux loisirs, territoires encore très enclavés et accès au numérique inférieur aux métropoles... Toutes les villes moyennes de la région sont confrontées à des difficultés communes. S'ajoute à cela la baisse généralisée des dotations de l'Etat qui a obligé la plupart des communes à augmenter les impôts locaux pour compenser. "En moyenne, un contribuable d'une ville moyenne paye 350€ de plus qu'au niveau national", pointe André Pezziardi, le président de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie.

Face à cette situation, la plupart des villes doivent reporter leurs investissements pour limiter leur endettement, plus important que l'ensemble des communes françaises. Cela fonctionne mais ces villes risquent de manquer de leviers à actionner pour répondre à la crise dans les mois à venir. "En moyenne, ces villes sont plus endettées, leur capacité d’autofinancement est utilisée pour rembourser la dette et le levier fiscal a déjà été actionné", résume André Pezziardi.

Ces villes moyennes risquent donc de subir les effets de cette crise assez gravement, il faudra les accompagner

De moins en moins de poids dans les intercommunalités

Ce rapport s'intéresse aussi au fonctionnement des intercommunalités dans la région. La Chambre régionale des comptes explique que ces organisations se sont étendues, parfois au-delà des bassins de vie, ce qui réduit le poids pris par les villes moyennes. A Tarbes ou à Figeac par exemple, l'intercommunalité est bien trop vaste et rend difficile la mise en place de politiques cohérentes et d'une fiscalité efficace.

"Ce sont ce qu'on appelle des territoires ruralo-urbains qui ont des enjeux et des problématiques forcément différentes", précise André Pezziardi. Souvent, le nombre de conseillers communautaires est très élevé et les villes-centres perdent alors de leur influence. Dans d'autre cas, comme à Rodez ou Albi, les intercommunalités sont trop petites par rapport à la taille du bassin de vie.

Des politiques de soutien à revoir

Les magistrats financiers s'attaquent aussi dans ce rapport aux différentes politiques de soutien mises en place en faveur de ces villes moyennes, comme l'action "Cœur de ville" par exemple, dont bénéficient 25 des 26 villes étudiées. Le rapport préconise notamment de mieux coordonner ces contrats passés avec le gouvernement avec les dispositifs qui existent au niveau régional, comme les contrats "bourg-centre" de la région Occitanie. "Certaines villes bénéficient aussi de ces dispositifs alors qu'elles sont dans des situations financières très favorables, comme Rodez", ajoute André Pezziardi.

Il est aussi important selon la Chambre régionale des comptes de coordonner les politiques de soutien aux centres-villes avec des actions en faveur des zones rurales qui les entourent. La métropole de Toulouse devrait selon le rapport jouer son rôle de locomotive plus sérieusement, en imaginant des politiques qui vont au-delà de ses territoires.

Retour sur la polémique autour du CHU de Toulouse

Lors de la présentation de ce rapport sur les villes moyennes, le président de la Chambre régionale des comptes est aussi revenu sur un autre rapport publié la semaine dernière sur la gestion du CHU de Toulouse. Sa publication en pleine crise du Coronavirus a fait polémique car il préconisait une restructuration, notamment au niveau de la gestion des bâtis et de l'organisation du personnel de l'hôpital. Dans un article de nos confrères de France 3, la CGT avait alors dénoncé une logique financière qui ne prend pas en compte les questions de santé. À tort, selon la Chambre régionale des comptes.

Ce rapport porte sur la période 2012-2018 précise André Pezziardi. "À aucun moment nous préconisons de réduire les lits ou les effectifs en période de crise sanitaire, ce rapport concerne l'avant-Covid et après la crise il faudra tout de même se poser ces questions car l'hôpital de Toulouse, quatrième établissement français, est en grande fragilité financière", ajoute-t-il.