Coronavirus : danser dans un cercle de cinq mètres, le casse-tête des écoles de danse

On compte en France 23 000 écoles de danse et 2 millions de pratiquants amateurs. "Le Labo", l'école de Laurence Bernatas, rue des dames de Saint-Maur à Pau, rouvre le jeudi 4 juin. Dans ce studio de cent mètres carrés, on pratique essentiellement la danse classique, mais aussi de la break dance, du street jazz, des claquettes, du yoga dansé, de la kizomba, du hip pop, du popping et du théâtre. L'école a ouvert à la rentrée de septembre, elle a dû annuler son premier spectacle de fin d'année, et aujourd'hui tout le monde a hâte de reprendre.

Il va falloir danser à l'intérieur de ces cercles de 5 mètres de diamètre - Laurence Bernatas

Des conditions drastiques pour pouvoir danser

Dans le studio de cent mètres carrés, on peut accueillir cinq danseurs au maximum. Laurence Bernatas a utilisé une pointe et une ficelle de deux mètres cinquante pour matérialiser les cercles de cinq mètres de diamètre à l'intérieur desquels il faudra danser. Pour le cours de barre à terre qui est plus statique et pour le théâtre, il pourra y avoir neuf élèves. Il a fallu repenser tout le planning, certaines disciplines ne reprendront pas. Les élèves qui suivaient plusieurs cours devront se contenter d'un seul et sur inscription. Laurence Bernatas doit multiplier les heures de cours en journée et le samedi ; pas facile, avec des adultes qui travaillent et des enfants qui ont repris l'école.

Laurence Bernatas a du dessiner des cercles de 5 mètres de diamètre au sol, il faudra danser à l'intérieur de ces cercles Copier

J'ai des cours d'enfants qui ont 4 ans, Je ne vais pas pouvoir leur faire de sourire, je ne vais pas pouvoir les toucher, je ne vais pas pouvoir leur faire de bisous. Laurence Bernatas

Les élèves vont devoir arriver en tenue, les vestiaires resteront fermés. Il faudra déposer chaussures et sacs dans des bacs en plastique. Le sol et le matériel doivent être désinfectés entre chaque cours. Les élèves ne porteront pas de masque mais le professeur en portera un, ce qui va forcément compliquer les échanges, notamment avec les plus petits. Des petits qui seront séparés en plusieurs groupes.

Pendant des semaines il y a eu des consignes parfois contradictoires entre la Fédération Nationale de Danse et le ministère de la culture. Mardi 2 juin, le ministre Franck Riester semble aller vers un assouplissement des règles qui permettrait d'accueillir 9 danseurs à la fois dans le studio du Labo. Cela signifie revoir encore les plannings et les inscriptions. La reprise se fera donc à cinq. Et tout le monde aura en mémoire le fameux appel de la chorégraphe Pina Bausch : "Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus".