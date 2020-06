Coronavirus - Dax : stationnement, marché, mariages... Les nouvelles mesures liées au déconfinement

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement,la ville de Dax reprend peu à peu un fonctionnement normal. Fraîchement élu, Julien Dubois a fait le point ce vendredi sur les services municipaux, l'ouverture des équipements, le stationnement, les mariages ou les cafés et restaurants.

Depuis le 11 mai, le début du déconfinement, les activités reprennent petit à petit dans les communes des Landes. A Dax, le nouveau maire Julien Dubois, a mis en place au lendemain de sa prise de fonction, une cellule de crise. Présidée par le maire et composée des 10 adjoints, du directeur général des services et des directeurs administratifs concernés, elle se réunit tous les mardis matin pour faire un point des mesures prises et décider des nouvelles à prendre.

Ainsi, ce vendredi, Julien Dubois a annoncé de nouvelles décisions concernant la vie de la commune. Certaines prennent effet dès ce week-end.

Exonération de la taxe pour les terrasses des cafés et restaurants

Afin d'accompagner au mieux les cafetiers et restaurateurs dans la réouverture de leurs établissements, la ville de Dax instruit les demandes d'extension des terrasses de manière rapide afin de donner une réponse dans les meilleurs délais aux artisans.

Par ailleurs, la ville de Dax a décidé d'appliquer la gratuité de l'occupation du domaine public du 15 mars au 23 juillet dans le cadre de la période de crise sanitaire. Cette exonération sera prolongée jusqu'au 15 septembre 2020 dans le but d'accompagner les cafetiers et restaurateurs dans leur reprise d'activité. La situation sera à nouveau étudiée en septembre pour évaluer les résultats de fréquentation des établissements.

Reprise du marché du dimanche

Dans le cadre de l'ouverture graduelle des marchés, le maire a décidé la réouverture du marché du dimanche à compter de ce dimanche 7 juin. Ce marché ouvrira dans les conditions du respect des règles sanitaires et il est demandé aux commerçants de porter le masque, de matérialiser une distance d'un mètre entre l'étal et le client, de disposer de gel hydroalcoolique et de servir les clients pour éviter la manipulation des denrées.

Les stands seront espacés pour permettre la distanciation physique sur le marché, placiers et agents de la police municipale seront présents pour s'assurer du bon déroulement du marché et du respect des consignes de l'État.

Stationnement

Après un mois de gratuité, le stationnement en voirie et dans les parkings à enclos sera à nouveau payant à partir du lundi 15 juin. Jusqu'à cette date, les agents du stationnement feront de la pédagogie auprès des usagers, avant la reprise des contrôles normaux.

Réouverture de la mairie le samedi matin

Depuis le 17 mars, la mairie était fermée le samedi matin. Avec les mesures de déconfinement, les élus ont décidé de rouvrir l'accueil de la mairie et le service état-civil dès ce samedi 6 juin de 9h à 12h.

A compter du samedi 13 juin, les permanences des élus de la majorité reprendront. Ils recevront les Dacquoises et Dacquois de 9h à 12h à l'hôtel de ville chaque semaine.

Reprise des mariages le 13 juin

Le 13 juin sera aussi la date de reprise des cérémonies de mariage avec une limite de 10 personnes jusqu'au 22 juin. A partir de cette date, la taille de la salle René Dassé permettra l'accueil de 40 à 50 personnes.

Ecoles et accueils de loisirs

Depuis mardi 2 juin, les enfants en petites et moyennes sections sont à nouveau accueillis dans les écoles dacquoises en groupes de 10 enfants maximum suivant l'organisation établie par l'Éducation nationale. Pour rappel, dans les classes élémentaires 15 enfants maximum par classe sont accueillis.

La réouverture des accueils de loisirs le mercredi interviendra dès le 10 juin sur 7 sites (maternelle et élémentaire Antoine de Saint-Exupéry, maternelle Albert Pomade, élémentaire Lucie Aubrac, élémentaire Sully, maternelle Simone Veil et élémentaire Robert Badinter) pour les enfants déjà accueillis dans des écoles de Dax. Groupes de 12 enfants maximum.

Les crèches

En fonctionnement normal les trois crèches accueillent 160 enfants (60 aux Girafes, crèches du rez de-chaussée (60) et de l'étage (40) du pôle enfance famille). Avec le déconfinement, la règle d'accueil des enfants dans les crèches est de 10 petits par groupe. La ville de Dax peut donc accueillir 30 enfants par structure. Toutefois, il a été décidé d'utiliser les locaux du RAMI et une salle d'activité au pôle enfance famille, ce qui permet de prendre deux groupes de 10 enfants supplémentaires. 110 enfants sont ainsi accueillis.

A compter de lundi 8 juin le Lieu accueil enfant parent (LAEP) rouvre ses portes à la maison de l'enfance (cours Clemenceau) tous les lundis de 14h30 à 16h30.

Les Ehpad

Assouplissement du cadre de visite des familles, avec possibilité pour 2 personnes de venir simultanément et dans des créneaux horaires élargis, de 14h30 à 17h30, du vendredi au dimanche.

Même si les règles se sont assouplies, la ville de Dax reste très vigilante sur le strict respect des mesures sanitaires (respect des mesures barrières, port du masque, prise de température, signature du registre pour les visiteurs).

Espaces verts, propreté, voirie

Les services municipaux travaillent à rattraper le retard pris dans l'entretien des espaces verts en centre-ville et dans les quartiers. Sous une quinzaine de jours, tout devrait reprendre son rythme normal.

L'épisode Covid-19 a généré un retard sur la propreté du centre-ville et des quartiers. La ville de Dax a demandé à l'agglomération du Grand Dax de renforcer les moyens pour garantir la propreté de la ville.

Les travaux de réfection de la rue de la Croix Blanche sont programmés pour le début du mois de juillet et concernent la totalité de la rue. Ils consistent en la réfection totale de cette voie.

Les structures sportives

Les zones sportives en extérieur ont rouvert et sont déjà sollicitées (golf, tennis,...).

Les gymnases de la ville vont rouvrir pour la pratique associative selon le protocole ministériel à venir.

La réouverture de la piscine d'Aspremont est à l'étude au vu des règles particulières régissant les piscines.

Dans les quartiers

Réouverture progressive des salles de quartiers, notamment pour les utilisateurs réguliers qui devront appliquer les règles de distanciation et les gestes barrières.

Les espaces de proximité du Gond, de Cuyès et du Sablar reprennent leurs accueils du public.

Les animations