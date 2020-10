Le premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi soir que six départements de l'ouest de la région étaient désormais placés sous couvre-feu. Une mesure qui concerne les zones urbaines comme rurales, pour tenter d'enrayer l'épidémie.

Covid-19 : six départements de l'ouest de l'Occitanie placés sous couvre-feu

"Le virus s'accèlère" a prévenu Jean Castex ce jeudi après-midi en conférence de presse. Le premier ministre décide d'encore plus durcir les mesures dans de nombreux départements. 54 sont désormais concernés par le couvre-feu (soit 38 nouveaux), dont six dans l'ouest de l'Occitanie (zone Midi-Pyrénées). Le dispositif est mis en place pour six semaines, soit jusqu'à début décembre.

A la Haute-Garonne, où l'agglomération de Toulouse était déjà placée sous couvre-feu depuis la semaine dernière, s'ajoutent : le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. La Haute-Garonne est elle aussi concernée en intégralité désormais.

Le département du Tarn-et-Garonne dans son intégralité sera ainsi être placé sous couvre-feu à partir de samedi 24 octobre à 21h. Le préfet doit le confirmer d'ici la fin de journée lors d'une conférence de presse à Montauban.

Dans le Tarn, là aussi, le couvre-feu s'applique désormais sur l'ensemble du territoire. Seules les agglomérations d'Albi, Carmaux et Castres-Mazamet avaient été évoquées dans un premier temps.

En Aveyron et d'Ariège, le couvre-feu est logiquement mis en place. Dans ces deux départements les indicateurs de l'épidémie explosent. A Foix par exemple, le taux d'incidence était dernièrement de 520 cas positifs pour 100.000 habitants. Un taux largement plus élevé qu'à Toulouse.

Les modalités sont les mêmes que celles appliquées depuis quelques jours dans les métropoles comme Toulouse : interdiction de circuler sans autorisation, et fermeture des commerces, des bars et des restaurants entre 21h et 6h.

"L'extension de la mesure de couvre-feu à de nombreux autres départements est une mesure préventive que j'assume. Le virus accélère, nous devons anticiper davantage encore", a déclaré Jean Castex.