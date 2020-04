Coronavirus : de nombreux mariages reportés en Pays de Savoie ?

À partir du printemps et jusqu’en septembre, généralement, la saison des mariages bat son plein. En raison du confinement, certains ont déjà dû annuler la fête, mais qu’en est-il à partir du 11 mai ? On a bien compris que le retour à la normale n’était pas pour tout de suite.

Et le premier ministre, Edouard Philippe, a émis des réserves vis-à-vis de l'organisation de mariages. _"Compte tenu de (...) la nécessité de continuer à faire prévaloir les règles de distanciation physique", "_il ne me paraît pas complètement raisonnable d'imaginer qu'un mariage qui rassemblerait 200 personnes dans un lieu confiné soit immédiatement envisageable", a-t-il indiqué. "Pour combien de temps je ne sais pas encore, mais ça ne me semble pas opportun ou raisonnable d'imaginer que, à très court terme, ce soit possible."

Si vous aviez prévu de vous marier dans les prochaines semaines, c’est donc raté, en tout cas pour la fête avec la famille et les amis, mais la cérémonie à la mairie sera surement envisageable, en présence des témoins.

Et en août et septembre, mariage ou pas mariage ?

Sophie et Norman habitent à Saint-Eustache, près d’Annecy. Ils ont prévu de se marier le 19 septembre.

« On pensait qu’en septembre ce serait bon, mais on est de moins en moins confiants » - Sophie

Le couple se donne encore deux semaines pour prendre sa décision, date à laquelle le gouvernement doit apporter des précisions sur le déconfinement. « Nous sommes un peu entre les deux » estime Norman, « la date du mariage est suffisamment loin du début du déconfinement pour y croire, mais trop près pour qu’il se déroule dans des circonstances normales ». Sophie et Norman ont invité 70 personnes. « À cette date-là on aura peut-être l’autorisation de se rassembler mais si on ne peut pas se prendre dans les bras, si on ne peut pas célébrer ça, _ce n’est pas vraiment une fête_…».

Si la mairie de Saint-Eustache l’autorise, le couple haut-savoyard envisage, éventuellement, de se marier le 19 septembre en comité très restreint et de remettre ça dans quelques temps, cette fois avec la famille et les amis. « C’est décevant car ça nous permet en cette période de nous projeter sur quelque chose de positif et mais en même temps vu la crise que nous traversons, il y a des conséquences bien plus graves que le report d’un mariage » relativise le couple, « au pire ce sera pour plus tard ! ».

Bien sûr, il y a aussi la question financière. Sophie et Norman ont déjà versé des arrhes, ils étudient donc les clauses des prestataires du mariage, pour voir quelles sont les conditions d’annulation ou de report.