Coronavirus : de nouvelles annulations de spectacles et salons

Depuis l'annonce dimanche de l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes, les décisions d'annuler des concerts et autres rassemblements tombent en cascade. Une situation pas simple pour les tourneurs, producteurs et directeurs de salle, qui bien souvent décident au cas par cas.

C'est une annonce qui ressemble à un casse-tête pour les producteurs et directeurs de salles : la décision du gouvernement d'interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes. France Bleu fait le point sur les événements annulés, ceux qui sont reportés et ceux qui sont maintenus.

Les annulations et reports

Le Zénith de Lille a décidé de reporter tous les concerts prévus en ce mois de mars. Les équipes de la salle de spectacle sont mobilisées, en lien avec les artistes et les producteurs, pour trouver des dates de repli. Elles communiqueront au cas par cas une fois que la nouvelle date aura été validée.

Les rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer sont annulées. Le maire de la commune a pris cette décision ce lundi soir.

Le principal tourneur de la région, Vérone productions, indique travailler au cas par cas sur ses spectacles. Pour ceux qui se jouent au Sébastopol, cela dépend du nombre de billets vendus (la salle peut accueillir jusqu'à 1.200 spectateurs). Les représentations du spectacle d'Ines Reg, ce mercredi, sont par exemples reportées au 15 juin : elles affichaient complet.

Les événements avec jauge réduite

Certains spectacles se tiendront quand même, mais avec des aménagements. C'est le cas par exemple des représentations du cirque Arlette Gruss, qui débutent ce jeudi à Lille. La billetterie a été revue à la baisse pour tenir compte du seuil imposé de 1.000 personnes. Même choix pour l'orchestre national de Lille, qui a décidé de réduire sa jauge pour rester dans les clous du décret du ministre de la Santé. Enfin, le club de handball de Dunkerque a décidé de n'autoriser l'accès aux Stades de Flandres qu'à ses abonnés pour le match du 18 mars face au PSG. Aucun ticket individuel ne sera plus vendu, et ceux qui en ont déjà acheté seront remboursés.

Les événements à huis-clos

Cela concerne principalement les matchs de football : la ministre des sports Roxana Maracineanu a annoncé ce lundi que le "huis-clos pouvait devenir une doctrine". De fait, tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 (cela concerne le LOSC, Lens et Valenciennes) se joueront à huis-clos, et ce au moins jusqu'au 15 avril prochain. Même décision pour les deux derniers matchs du tournoi de France, prévus ce mardi. L'équipe de France féminine de football affronte les Pays-Bas à Valenciennes, le Brésil et le Canada sont opposés à Calais.

Les événements pour lesquels la décision n'a pas encore été prise

C'est le cas le plus fréquent : les organisateurs attendent de voir pour prendre une décision forcément définitive. Le BCM, par exemple, n'a pas encore tranché quant à son match de samedi face à Orléans et attend pour cela les préconisations de la ligue nationale de basket.