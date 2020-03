Il n'y a désormais plus d'accueil dans de nombreux services publics en Drôme et en Ardèche, comme la CPAM, la Caf ou encore les centes médico-sociaux. À Valence, le parc Jouvet est désormais fermé au public.

Coronavirus : de nouvelles fermetures en Drôme et en Ardèche

Ce lundi 16 mars au soir, les collectivité slocales et les serrivces publics prennent de nouvelles dispositions à cause du coronavirus.

Côté services publics, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a déicidé de fermer tous ces accueils publics, et ceux jusqu'à nouvel ordre. La CPAM précise tout de même que les rendez-vous programmés seront assurés par téléphone. Pour les situations d'urgence uniquement, les assurés peuvent prendre rendez-vous en appelant le 36 46 ou en allant sur le site ameli.fr. Un conseiller les appellera dans le créneau horaire choisi. "Les assurés peuvent continuer à communiquer avec la CPAM par mail, via leur compte ameli ou par téléphone au 36 46", assure la CPAM.

La Caisse d'allocations familiales de la Drôme ferment aussi tous les points d'accueils, y compris ceux sur rendez-vous. Une mesure pour se concentrer sur "le traitement des dossiers des allocataires et assurer le versement de leurs prestations".

Les centres médico-sociaux fermés en Drôme et en Ardèche

Les centres médico-sociaux de la Drôme et de l'Ardèche sont aussi fermés jusqu'à nouvel ordre. Dans la Drôme, le Département explique qu'une permanence téléphonique renforcée est mise en place. La maison départementale de l’autonomie (MDA) est également fermée. En revanche, la maison départementale de l’enfance est ouverte et les services de l’aide sociale à l'enfance seront opérationnels pour répondre aux besoins.

En Ardèche, les 13 centres médico-sociaux traiteront uniquement les demandes les plus urgentes et par téléphone. "Il convient de joindre le 119" en cas d'urgence explique le Département qui sera de toutes manières informés de la situation.

La CCI de la Drôme également fermée

La Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme ferme aussi l'ensemble des locaux au public. Pour assurer le suivi des dossiers de formalité, le centre de formalités des entreprises reste joignable par téléphone au 04 75 75 70 30 ou par mail à cfe@drome.cci.fr .

Pour toutes autres informations, les entreprises peuvent contacter la CCI par mail : covid19@drome.cci.fr. Elles sont invitées à laisser leur nom, un numéro de téléphone, le secteur d'activité et de détailler leur question. Les agents de la CCI "reprendront contact avec ces personnes par téléphone ou mail dans les plus brefs délais."

Des aménagements dans les villes

À Romans et Valence, le stationnement est gratuit jusqu'à nouvel ordre pour faciliter l'accès aux commerces de première nécessité. À Valence, le parc Jouvet est fermé au public pour éviter les rassemblements d’enfants et les situations de promiscuité qu’ils engendrent. Les autres parcs et squares de la Ville demeurent accessibles. Les activités du CCAS de Valence sont maintenues, en particulier le service à domicile de livraison de repas pour les séniors.