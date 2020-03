Coronavirus : de nouvelles initiatives solidaires en Nord-Isère face au confinement

La page Facebook "si tu es du nord-isère" est un lieu de partage et d'échange sur le Nord-Isère. Et aujourd'hui, elle s'adapte face au coronavirus et le confinement que doivent respecter les Français.

Cours de fitness, sophro en direct vidéo

L'administrateur explique ainsi que désormais des cours de sophrologie et de fitness seront proposés via un direct vidéo. Un bon moyen de se changer les idées tout en respectant la consigne du "restez chez vous".

Fabriquer des masques en tissu pour la population

Deux groupes pour des actions solidaires ont ou vont voir le jour tout bientôt. Celle à venir est "si tu es du nord-isère ferme" pour que les producteurs du secteur se signalent. L'idée est que le particulier ait une carte des producteurs près de chez lui pour ensuite passer commande, convenir d'un rendez-vous pour récupérer son panier. Le commerce autour de l'alimentation étant, rappelons-le, autorisé.

L'autre initiative, c'est la création d'un groupe pour trouver des couturières pour fabriquer des masques en tissu pour les particuliers. "Il s'agit de faire des masques pour le grand public, pas pour les professionnels de santé qui doivent avoir des masques homologués FFP2. Mais il y a des particuliers qui sont inquiets et qui veulent des masques pour se protéger. Cela les rassurait", explique Marjolaine Meynier Millefert. La députée LREM de la 10e circonscription souhaite jouer les facilitateurs : "je vais voir comment avoir du tissu auprès de magasins, comment organiser ensuite la livraison."