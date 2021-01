Coronavirus : de nouvelles jauges pour l'accueil du public dans les commerces creusois

De nouvelles règles entrent en vigueur ce lundi 1er février pour l'accueil du public dans les commerces. Les capacités d'accueil maximal pour les enseignes de plus de 400m2 sont réduites. Elles ne pourront pas recevoir plus d'une personne pour 10 m2 de surface de vente. Pas de changement pour les autres commerces, ils conservent une jauge à une personne pour 8 m2. Enfin, les établissements dont la surface de vente est inférieure à 10 m2 ne pourront plus accueillir qu'un seul client à la fois.

Des opérations de contrôles prochainement

L'affichage du nombre maximal de clients autorisés doit systématiquement être affiché à l'entrée du magasin. Les commerces creusois concernés ont été informés de ces nouvelles règles. Les services de l'état veilleront à ce qu'elles soient appliquées. Cette semaine, il y aura une première campagne de vérification. Mais dès la semaine suivante, il aura des opérations de contrôles.

L'épidémie progresse toujours en Creuse

Depuis l'ouverture du premier centre de vaccination à Guéret, le 7 janvier dernier, 6 283 injections ont été pratiquées en Creuse. Lacampagne de vaccination se poursuit, mais l'épidémie continue de progresser dans notre département, avec 215 cas de personnes infectées pour 100 000 creusois contre 70 cas pour 100 000 habitants début décembre. Le taux d'incidence ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre de personnes hospitalisées.