Coronavirus : de nouvelles restrictions d'entrée pour la Suisse

Dès ce lundi 8 février, de nouvelles restrictions s'appliquent pour les voyageurs se rendant en Suisse. On fait le point sur ce que cela signifie pour les Alsaciens.

Après l'Allemagne et la France, c'est au tour de la Suisse de renforcer les contrôles d'entrée sur son territoire. Dès lundi 8 février, de nouvelles restrictions s'appliquent : test PCR négatif de moins de 72 heures, formulaire d'entrée et parfois mise en quarantaine, on vous explique tout.

Pour les entrées par voie terrestre

De façon générale si vous entrez en Suisse en voiture, moto ou même à vélo, il n'y a pas de restrictions particulières. Les nouvelles mesures ne s'appliquent pas non plus aux travailleurs frontaliers.

En revanche, si vous passez la frontière suisse en bus, train ou bateau, il vous faudra remplir un formulaire d'entrée, qui a pour but de faciliter le traçage des contaminations au Covid-19. Les habitants des zones frontalières de la suisse en sont théoriquement exemptés mais les autorités ne précisent pas jusqu'où va cette zone frontalière en Alsace. Par précaution il est recommandé de le remplir pour éviter les mauvaises surprises.

Vous prenez l'avion pour aller en suisse

Si vous comptiez prendre l'avion pour aller skier chez nos voisins helvètes par exemple, ce sera test PCR négatif obligatoire, de moins de 72 heures. Et formulaire d'entrée également. Sachez qu'à votre retour en France, il vous sera de nouveau demandé un test PCR négatif de moins de 72 heures. Quel que soit votre moyen de déplacement.

Par ailleurs, les préfets peuvent en plus de ce test prescrire des mesures de mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, pour les personnes de retour sur le territoire national en provenance d’une zone accueillant des stations de ski. Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n'ont pour le moment pas pris d'arrêtés dans ce sens.

La quarantaine pour les voyageurs en provenance de zones à risque

Si dans les 10 jours précédant votre entrée sur le territoire suisse, vous avez voyagé dans une zone classé a risque par l'Office fédéral suisse de la santé publique, vous risquez la quarantaine. Pour l'instant en France seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur figure comme zone à risque mais la liste peut évoluer : vous la trouvez ici.

Capture d'écran du site internet de l'Office fédéral de la santé publique suisse