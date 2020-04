Coronavirus : de parias à héros, l’incroyable destin des éboueurs en Alsace

Le quotidien de ces travailleurs de l’ombre a changé du tout au tout, en particulier à Mulhouse, le principal foyer de l’épidémie de coronavirus en France. En effet, fin janvier, les éboueurs de la communauté d’agglomération de Mulhouse avaient entamé un mouvement de grève. Ils dénonçaient la dégradation de leurs conditions de travail et protestaient en particulier contre l’agression d’un agent, frappé par un habitant mécontent du ramassage.

Ils sont passés des insultes aux applaudissements

« C’est incroyable, témoigne Mickaël Cordonnier, éboueur depuis 16 ans et délégué syndical Force ouvrière à Mulhouse. Avant le confinement, c’était des insultes, de l’agressivité, il y a même un collègue qui a eu une patate dans la figure. Et là, on voit carrément l’opposé, une reconnaissance du métier. Les gens sont plus sympas avec nous, ils nous remercient, ils nous applaudissent, les enfants nous font des dessins, les parents nous donnent à boire, du chocolat. Même au niveau de la circulation, on est plus tranquilles, on n’est plus embêtés par les klaxons des gens qui sortent et nous disent de dégager, parce qu’on les fait chier et qu’ils veulent aller travailler. On vit dans un autre climat. On a plus de plaisir à travailler qu’avant. Je vous assure, on revit ! »

Le témoignage de Mickaël Cordonnier, éboueur à Mulhouse Copier

Des camions poubelles tapissés de dessins d'enfants

Même son de cloche dans l’Eurométropole de Strasbourg. Depuis une semaine, les éboueurs bénéficient de masques, qu’il n’avait pas au début de l’épidémie. Ils viennent donc travailler avec plus de sérénité et peuvent mieux apprécier la nouvelle reconnaissance de leur profession. « Les gens nous laissent des petits mots sur les poubelles et ce qui touche encore plus, ce sont les dessins des enfants, sourit Antoine (le prénom a été modifié pour préserver l'anonymat), qui ramasse les poubelles depuis 14 ans. On les accroche dans le camion. On peut en avoir entre 10 et 20 par jour. Ils dessinent principalement des camions poubelles. Je trouve ça vachement sympa, ça met du baume au cœur ».

Une reconnaissance sur le long terme ?

En général à Strasbourg, les éboueurs cherchent eux-même les poubelles dans les locaux ou les cours d'immeubles (ce qu’on appelle, le « service tout compris »), mais depuis le début du confinement, ils travaillent en équipes réduites, pour respecter les distances de sécurité (un chauffeur et deux ripeurs, au lieu d’un chauffeur et quatre ripeurs habituellement). L’Eurométropole de Strasbourg a donc demandé aux habitants des immeubles de sortir eux-mêmes les poubelles. « C’est plutôt bien respecté, estime Antoine. Cette nouvelle reconnaissance, c’est sympa, après est-ce que ça va durer dans le temps ? Ça, on ne sait pas. J’ai des amis dans la police. Après les attentats, tout le monde était pour la police. Un mois après, c’était vite oublié. Après, on prend ce qu’il y a à prendre. Les petits mots, ça fait toujours plaisir ».

Le témoignage d'Antoine, éboueur à Strasbourg Copier

Sans eux, les villes seraient des décharges publiques

Les éboueurs mulhousiens espèrent aussi que cet élan de sympathie durera plus que le temps d’une crise. « On en parlait avec les collègues, on s’est dit, _c’est malheureux qu’il fallait un virus pour que les gens se rendent compte de l’importance de notre métier_, regrette Mickaël Cordonnier. Si on n’était pas passés depuis cinq semaines, Mulhouse serait une décharge publique, avec des problèmes d’hygiène et de rats, et tout ça ».

Depuis le début du confinement, les éboueurs mulhousiens se félicitent de pouvoir bénéficier à nouveau du «fini-parti», cette pratique qui leur permet de partir dès leur tournée terminée. Ils espèrent aussi recevoir une prime de 1.000 euros de la part de la M2A, comme l’a suggéré le président de la République Emmanuel Macron.