Coronavirus : début de mutinerie à la prison de Maubeuge

Avec la fermeture des parloirs jusqu'au 31 mars, la suppression de certaines activités socio-culturelles, la tension commence à monter chez les détenus. Hier, plus d'une cinquantaine de détenus ont refusé de regagner leur cellule.

Les forces spéciales de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité ont du intervenir et faire usage de gaz pour venir à bout de ce début de mutinerie.

Le syndicat FO qui dénonce depuis dimanche, le manque de protection pour les surveillants, notamment de gel hydroalcoolique, et de mesures pour éviter la propagation du virus chez les surveillants et les détenus réclame au directeur de mettre en place de nouvelles dispositions pour limiter le nombre de détenus présents en même temps dans la cour et sur le terrain de sport. Un moyen « d'éviter les mouvements collectifs d’indiscipline" explique dans son communiqué Christophe Muzzolin

Le délégué FO prévient : . « Nous allons passer ensemble prochainement des heures, voire des jours difficiles au sein de notre détention »