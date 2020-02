Coronavirus : décès d'un patient en France, premier mort hors d'Asie

Paris, France

La ministre de la santé Agnès Buzyn annonce ce samedi qu'un premier patient est mort en France du coronavirus. Il s'agit d'un touriste chinois de 80 ans atteint du Covid-19 originaire de la province du Hubei et arrivé en France le 16 janvier dernier. L'homme était hospitalisé à l'hôpital Bichat à Paris.

"Je souhaite adresser mes sincères condoléances à la famille et aux proches de ce patient", a indiqué la ministre lors d'une conférence de presse. Il s'agit du "premier décès par le coronavirus, en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe", affirme Agnès Buzyn.

Sa fille également atteinte du Covid-19 a aussi été prise en charge à l'hôpital Bichat. "Son état de santé, à elle, n'inspire plus d'inquiétude et elle devrait pouvoir sortir prochainement." indique Agnès Buzyn. Six patients restent hospitalisés en France, dont l'état n'inspire pas d'inquiétude, et quatre sont guéris, ajoute la ministre.

Réunion ce mardi

Agnès Buzyn annonce également une réunion ce mardi dans son ministère avec les représentants des professionnels hospitaliers et des professionnels de santé de ville pour faire le point sur le coronavirus. "Nous suivons donc de très près la situation internationale, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines (...), il nous faut préparer notre système de santé à faire face à une éventuelle diffusion pandémique du virus et donc à une circulation du virus sur le territoire national", a-t-elle ajouté.

Un premier cas en Afrique

Seuls trois morts avaient jusqu'ici été recensés hors de Chine continentale : aux Philippines, à Hong Kong et au Japon. Par ailleurs, 67 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés parmi les passagers du navire de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine au large du Japon, portant à 285 le nombre de personnes à bord contaminées. Le gouvernement des Etats-Unis annonce prévoir d'évacuer des ressortissants américains. Un premier cas de contamination a également été constaté en Afrique, en Egypte.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé samedi les 1.500 morts en Chine.