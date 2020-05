Coronavirus : huit décès supplémentaires en Centre Val de Loire, le nombre de malades en réanimation en baisse

L'épidémie de Covid-19 a fait huit morts de plus en vingt-quatre heures en Centre-Val de Loire selon le bilan quotidien de l'agence régionale de santé ce mardi 19 mai. Au total, 860 personnes sont décédées du virus depuis début mars dans les six départements de la région. 483 sont mortes à l'hôpital et 377 dans des établissements médico-sociaux.

Cinq malades de moins en réanimation ce mardi

Le nombre de patients toujours hospitalisés dans un état grave dans les services de réanimation de la région repart à la baisse : 57 personnes, soit cinq de moins que la veille. 5.715 personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans la région, via des test biologiques PCR.

Voici dans le détail le nombre de victimes par département en Centre-Val de Loire :

Dans le Cher, le bilan est stable : 147 décès dont 71 à l'hôpital et 76 en établissements médico-sociaux. Deux personnes sont toujours hospitalisées en réanimation.

dont 71 à l'hôpital et 76 en établissements médico-sociaux. Deux personnes sont toujours hospitalisées en réanimation. En Eure-et-Loir : 208 décès (un de plus en 24h) dont 113 à l'hôpital et 95 en établissements médico-sociaux. 14 personnes sont hospitalisées en réanimation (chiffre stable)

dont 113 à l'hôpital et 95 en établissements médico-sociaux. 14 personnes sont hospitalisées en réanimation (chiffre stable) Dans l'Indre : 149 décès dont 74 à l'hôpital et 75 en établissements médico-sociaux (un décès de plus). 4 personnes sont hospitalisées en réanimation (une de moins).

dont 74 à l'hôpital et 75 en établissements médico-sociaux (un décès de plus). 4 personnes sont hospitalisées en réanimation (une de moins). En Indre-et-Loire : 120 décès dont 76 à l'hôpital et 44 en établissements médico-sociaux (trois décès en 24h, donc). 13 personnes sont hospitalisées en réanimation (une de moins)

dont 76 à l'hôpital et 44 en établissements médico-sociaux (trois décès en 24h, donc). 13 personnes sont hospitalisées en réanimation (une de moins) Loir-et-Cher : 101 décès dont 60 à l'hôpital (deux de plus) et 41 en établissements médico-sociaux. 7 personnes sont hospitalisées en réanimation (une de plus)

dont 60 à l'hôpital (deux de plus) et 41 en établissements médico-sociaux. 7 personnes sont hospitalisées en réanimation (une de plus) Loiret : 135 décès dont 89 à l'hôpital et 46 en établissements médico-sociaux (un décès). 17 personnes sont hospitalisées en réanimation, soit quatre de moins en 24 heures

Cluster dans un abattoir du Loiret : toujours 54 cas positifs

L'agence régionale de santé ne communique pas, ce mardi, sur le nombre de cas testés positifs au Covid-19 au sein de l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais, suite au dépistage effectué depuis vendredi (chaque jour, des dizaines de salariés ont été testés, et ce jusqu'à ce mardi soir). Le dernier bilan (en date de lundi soir) est de 54 cas avérés. Le bilan complet sera connu mercredi soir ou jeudi matin, indique l'ARS.