Coronavirus : déjà plus de 5000 "visières solidaires" produites dans l'Indre

Depuis le début du confinement, les initiatives solidaires ne cessent de se multiplier en Berry. Dans l'Indre, l'atelier du LaboMotive à Saint-Maur (un "fablab", ouvert au public en temps normal, qui permet de travailler sur des projets techniques) s'est mis en relation avec une cinquantaine de particuliers possesseurs d'imprimantes 3D qui fabriquent chaque jour des visières de protection.

Des visières distribuées aux soignants, administrations et grandes surfaces

Avec environ 400 visières produites chaque jour, c'est désormais un véritable réseau organisé qui s'est mis en place. "Notre cinquantaine de "makers" comme on les appelle, nous fournissent tous les lundi matin, mercredi matin et vendredi matin avec les visières qu'ils ont produites, puis ils repartent avec la matière qui leur permet de créer de nouvelles visières", détaille Jean-Christophe Léger, président du LaboMotive. Jusqu'à présent, environ 5000 visières ont été distribuées, selon Jean-Christophe Léger qui le détaille sur Facebook :

Aides à domicile : environ 600 pièces

EHPADs : environ 950 pièces

Ambulanciers : 30 pièces

Corps médical libéral : 715 pièces (médecins, infirmiers, dentistes, maisons médicales)

Établissements pour handicapés : environ 100 pièces

Administrations départementales (DDCSPP, DDTI, gendarmerie) ou locales (mairies) : environ 550 pièces

EHPADs, services d'aide à domicile, services d'aides à l'enfance, services d'aide aux personnes handicapées via la DPDS (Direction de la Prévention et du Développement Social) : 600 pièces

Laboratoires de Biologie (Cazala et Lescaroux) : 20 pièces

Pharmacies : 22 pièces (les autres pharmacies sont équipées de plexiglasssur les comptoirs)

Quelques commerces (boucheries, boulangeries ....) : 150 pièces (ces établissements ont souvent fait des dons en compensation)

Carrefour Châteauroux : 175 pièces (en compensation, Carrefour a fourni des enveloppes, des élastiques, des sacs pour reconditionner les visières et des chocolats qui seront remis aux "makers" ce mercredi)

Leroy Merlin : 40 pièces (en compensation, Leroy Merlin a fourni des élastiques et de l'outillage dont nous avions besoin pour cette opération)

Les hôpitaux de Châteauroux, Le Blanc et Issoudun : 1050 pièces. Un partenariat a été passé avec SAFRAN à Issoudun. Nous leur fournissons les supports de visières et les feuilles PVC et ils ajoutent un élastique plus compatible avec les hôpitaux. Nous livrerons mercredi 15 avril le tout aux trois hôpitaux. La validation a été plus longue car un hôpital n'est pas un établissement comme les autres. L’hôpital de La Châtre n'a pas souhaité recevoir de visières.

"Ça change la vie"

Ces visières ne sont pas homologuées, et n'exigent donc pas de normes, contrairement aux masques et aux lunettes. "Pour autant, on les désinfecte systématiquement avant distribution", précise Jean-Christophe Léger. Et du côté des principaux intéressés, on est unanime : "Il suffit d'en porter une pour constater que ça change la vie", affirme le docteur Bruno Meymandi, président du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans l'Indre. C'est lui qui a, le premier, contacté le LaboMotive pour demander ces visières. "J'ai interpellé les dirigeants du LaboMotive, on a fait un prototype et l'avons imprimé très rapidement." Ensuite, la machine était lancée. "Les bénévoles ont fait un geste phénoménal pour protéger leurs soignants. J'en profite pour les remercier extrêmement chaleureusement."

Le président du LaboMotive précise que 500 pièces doivent encore être produites pour la Direction de la prévention et du développement social (DPDS), et 1000 pièces pour le Lions Club de Déols, qui distribuera les visières "là où elles seront utiles et ou nous n'avons pas eu le temps ou la possibilité d'aller".