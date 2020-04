Coronavirus : délivrance pour une Haut-Savoyarde confinée deux semaines dans la cabine d'un bateau

C'est une mésaventure que Françoise Mathieu n'oubliera sans doute jamais. Alors qu'elle embarque début mars avec son mari à bord du bateau de croisière Le Zaandam, à Bueno Aires en Argentine, cette retraitée haut-savoyarde de 68 ans ne se doute pas de ce qui l'attend.

Deux cas de coronavirus détectés et tout bascule

Au programme normalement, un voyage d'une vingtaine de jours direction l'ile de Pâques. Près de 1.200 personnes sont à bord du bateau. Les deux premières semaines se déroulent à merveille mais tout change le 22 mars. La nouvelle tombe : deux passagers sont positifs au coronavirus. Inquiet, le capitaine prend alors la parole et annonce "que _tout le monde doit s'enfermer dans sa cabine et personne a le droit de sortir__" s_e souvient Françoise. "Ca a fait peur a tout le monde."

Quatre morts et une interdiction d'accoster

Malgré cela, le virus se répand très vite à bord du bateau et tue même quatre passagers. Dans le même temps, les pays ont fermé leur frontière et le bateau a l'interdiction d'accoster. Argentine, Chili, Pérou, Equateur... tous refusent. La Haut-Savoyarde, qui habite désormais à Paris, écrit même à l'ambassade au Chili pour raconter la situation et "appeler au secours"... sans réponse.

Confinée dans une cabine de 18 mètres carrés

Coincée, c'est donc parti pour deux semaines de confinement dans une cabine de 18 mètres carré. "_On ne voyait plus personne, pas même le personnel_. Il déposait les plateau avec les assiettes devant la porte puis se sauvaient pour ne pas nous croiser. On était seul." Pour passer le temps, le couple joue au sudoku, lit les journaux pour s'informer, téléphone à d'autres touristes de la croisière, regarde la télé... "On a vu trois fois Indiana Jones et la dernière croisade" rigole Françoise.

Le passage à vide puis la délivrance

Mais très vite "on était mal car on attend que le temps passe. J'avais goût pour rien du tout et j'ai arrêté de m'alimenter pendant quelques jours. Là j'ai commencé à ne pas être bien. On se lève tôt le matin puis dès 8h30 on retourne se coucher." Après plusieurs jours d'errance dans les eaux de l'Atlantique et du Pacifique, le bateau obtient finalement l'autorisation d'accoster en Floride, aux Etats-Unis. Une fois leur température contrôlée et une attestation signée, c'est la délivrance... direction l'aéroport. Encore secouée, Françoise Mathieu le promet, pour ses prochaines vacances "peut être qu'on ira jusqu'à Clermont-Ferrand mais pas plus loin. Non, on ne veut plus bouger."