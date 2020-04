Coronavirus : Denain met sa piscine municipale à disposition des soignants

Une idée toute simple qui pourrait donner des idées à d'autres communes : à Denain, dans le Valenciennois, la piscine municipale a été mise à disposition des soignants, et de toute autre profession potentiellement en contact avec le coronavirus. Ils peuvent se doucher et se changer après le travail.

La ville de Denain, près de Valenciennes, met à disposition sa piscine municipale, depuis mercredi 1er avril, pour aider ceux qui sont potentiellement au contact du coronavirus : les soignants, mais aussi les policiers, les caissiers et caissières…

L'idée n'est pas de leur permettre d'aller piquer une tête, mais de se laver avant de rentrer chez eux, après leur journée de travail, pour éviter de contaminer leur entourage. De 7h à 20h, sept jours sur sept, ils peuvent accéder aux vestiaires et aux douches de la piscine.

Dispositifs à deux entrées

"Le dispositif est simple, explique la maire socialiste de Denain, Anne-Lise Dufour. Dans une piscine, tout est déjà prêt à être nettoyé avec du chlore et de la javel de manière régulière. Il y a deux entrées sur la structure : une entrée propre, où la personne arrive en tenue de ville, se change et laisse ses affaires dans le casier. Et une entrée sale, où elle peut se rendre, après sa journée de travail, dans l'autre vestiaire, prendre une douche, et se rhabiller avec ses vêtements du matin".

Des petites pierres de solidarité qui font que ce pays reste debout

La maire de Denain a eu cette idée en entendant des soignants : "Beaucoup me décrivaient la boule au ventre de ramener le virus chez eux. On me racontait des scènes où on se déshabillait dans le garage, et où on essayait d'arriver à la salle de bain sans rien toucher".

Anne-Lise Dufour espère que cette initiative en amènera d'autres, dans d'autres communes qui disposent de piscine municipale : "C'est un peu comme quand applaudit le soir à 20h, ça ne change pas la face du monde, mais ça donne un élan global. Ce sont ces petites pierres de solidarité qui font qu'on est un pays qui reste debout".