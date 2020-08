Suite à un cas de coronavirus chez le personnel d'un Ehpad à Figeac, dans le Lot, un dépistage doit être mené lundi prochain chez les équipes et les résidents.

Coronavirus : Dépistage à venir pour les résidents et le personnel d'un Ehpad à Figeac

Dans le Lot, à Figeac, les résidents de l'Ehpad Montviguier seront dépistés dès le lundi 3 août. C'est parce qu'un agent de la maison de retraite a été testé positif vendredi. L'homle avait été isolé et testé rapidement après avoir eu des symptômes du coronavirus.

Sur place, les visites et les sorties ont été suspendues. La préfecture et l'Agence régionale de Santé ont donc décidé que les résidents et tout le personnel de l'Ehpad seraient dépistés. L'établissement qui avait été créé en 2014, compte 90 lits.

Un cas dans une piscine de Toulouse, fermeture temporaire

Ce samedi après-midi, plusieurs centaines de personnes ont été évacuées de la plus grande piscine toulousaine, la piscine Alfred Nakache. Un maître-nageur a testé positif. L'ARS a donc procédé à l'identification des cas contacts. Des tests sont en cours. La mairie de Toulouse, par mesure de précaution sanitaire, a fermé temporairement la piscine et ce jusqu'au lundi 3 août.