Coronavirus : dépistage gratuit pour 130 personnes à Annecy

Alors que le nombre de cas positif au coronavirus ne cesse d’augmenter en Haute-Savoie, la mairie d’Annecy et le centre hospitalier ont organisé ce jeudi une action de dépistage gratuit. Cent-trente personnes, dont de nombreux touristes, ont été testées.

Razika vient de faire le test. _"_Ça gratouille un peu mais c’est supportable." Comme cette jeune femme, cent-trente personnes ont été dépistées gratuitement ce jeudi à Annecy. Elles recevront leur résultat sous 24 heures. "Mon petit-fils a attrapé le coronavirus, alors je veux savoir", explique une grand-mère. "Moi je suis en vacances sur Annecy, poursuit une mère de famille. Avant, j’étais en Espagne, une zone à risque, alors j’ai trouvé opportun de me faire dépister."

Cent-trente personnes ont été dépistées gratuitement ce jeudi à Annecy (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE - Opération de dépistage gratuit et d'information sur le coronavirus ce jeudi à Annecy.

Utile

L’opération organisée par la mairie et le centre hospitalier Annecy Genevois (Change) s’est déroulée sur le Pâquier. En plus des tests, des ateliers d’information sur le virus et le lavage des mains étaient proposés aux visiteurs. Pour le directeur du Change, Vincent Delivet, ce type de rendez-vous est utile pour que "la population puisse prendre conscience que le virus circule toujours".

Nous avons fait cette opération pour qu'ensemble, avec les population, on puisse prendre des mesures simples." - Vincent Delivet, directeur du Change

ECOUTEZ Vincent Delivet, le directeur du Change.

Masque même dans la rue

Actuellement, le département de la Haute-Savoie connait une hausse du nombre de cas positif à la Covid-19. "En ce qui concerne le taux d’incidence (14 cas positifs pour 100 000 habitants), nous sommes le 7e département de France", a rappelé le maire d’Annecy. François Astorg qui en a profité pour rappeler l’importance du port du masque. "Même dans la rue quand il y a du monde."

François Astorg, le maire d'Annecy, s'est aussi fait dépister. © Radio France - Richard Vivion

