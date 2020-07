Coronavirus : dépistage gratuit pour près de 200 personnes à L'Isle-sur-le-Doubs

Une opération de dépistage du Covid-19 avait lieu ce vendredi matin à l'Isle-sur-le-Doubs. En quatre heures, près de 200 personnes (193 exactement) sont venues faire un test PCR, dans la salle des fêtes de la commune.

L'opération menée à L'Isle-sur-le-Doubs a permis d'effectuer 193 tests en une matinée. Dès 8h30, à l'ouverture des portes, il y avait une file d'attente selon l'ARS. © Radio France - Anne Fauvarque

L'action était menée par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté (agence régionale de santé), le PETR (pôle d'équilibre territorial et rural) du Doubs central et la Ville de l'Isle-sur-le-Doubs, en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie.

Le test nasal de dépistage du virus Covid-19 (test PCR) est désormais proposé gratuitement et sans ordonnance en France. © Radio France - Anne Fauvarque

Objectif : identifier les personnes malades

Le but est de dépister massivement, pour identifier les personnes malades, "en particulier celles qui sont asymptomatiques" précise Elisabeth Bulabois, chargée de mission Développement Territorial en Santé à l'ARS. Le résultat du test est connu sous 24H, ce qui permet ensuite d'isoler le malade et casser la chaîne de contamination.

Importance des gestes barrières

Mais une telle opération permet aussi de rappeler, encore, l'importance des gestes barrières. D'ailleurs, à l'entrée de la salle des fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs, la protection civile est là pour dire qu'il faut porter un masque pour aller dans la salle. Les gestes, Liliane, par exemple, les maîtrise déjà parfaitement. "Je vais en courses le moins possible et je désinfecte tout, raconte la Franc-comtoise. Je mets le moins possible mes mains à la bouche. Je me lave toujours bien les mains au savon à la maison, et je garde mon gel dans la poche".

Le dépistage est pris en charge par l'assurance maladie, ce qui permet de dépister de façon massive. © Radio France - Anne Fauvarque

Esteban aussi est venu faire le test. Une évidence pour ce vieux monsieur qui confie : "Etant donné que la maladie progresse à grands pas, il faut faire au moins le nécessaire (NDLR : le test)". "J'ai eu deux neveux de touchés, poursuit Esteban, dont un qui est resté trois semaines dans le coma. Alors quand on voit ceux qui ont vraiment été touchés, autant se prémunir".

La crainte d'une deuxième vague

Derrière lui dans la file, Michel est tout simplement inquiet. "Tous les jours j'y pense. Je ne vis plus comme avant, dit-il. Je n'ai pas de symptômes, mais depuis le mois de mars qu'on en entend parler, je me demande vraiment qu'est-ce que ça va devenir ce fameux virus", confie l'octogénaire. Michel qui ajoute qu'il craint une deuxième vague.

Les résultats du test PCR sont connus sous 24H. © Radio France - Anne Fauvarque

Et pour l'éviter, rappellent sans cesse les autorités : il faut respecter toujours et encore les gestes barrières.