Coronavirus : dépistage massif au commissariat de Cannes dés lundi

A partir de lundi, un Drive-Test devrait être mis en place au commissariat de Cannes afin de tester par prélèvement nasaux les policiers volontaires. Ce dépistage massif est une demande des syndicats de police Alliance et Unité SGP suite au 19 cas de Covid-19 détectés dernièrement. En plus des 19 policiers malades du Covid-19, une quarantaine présentes aussi des symptômes du coronavirus. L'Agence Régionale de Santé a finalement décidé de mettre en place un dépistage collectif. La situation devenait critique. Les policiers de Cannes venaient travailler la boule au ventre, avec peut-être des risques d'attraper le Covid-19 et de le transmettre ainsi à leurs familles explique Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP. Les deux cents policiers de Cannes pourront être testé à partir de lundi au commissariat de Cannes et à Mandelieu-la-Napoule.

Depuis le début de la pandémie, on se débrouille

Karine Jouglas, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Alpes-Maritimes explique que depuis le début de la crise sanitaire, il faut se débrouiller pour trouver de quoi protéger les policiers qui vont sur le terrain. Il a fallu par exemple demandé aux maires azuréens des masques, des gants et des gels hydoalcooliques pour permettre aux policiers des Alpes-Maritimes de travailler dans de bonnes conditions. Le Maire de Nice a ainsi donné des milliers de masques chirurgicaux. La situation était compliquée surtout au début de la crise du coronavirus explique Karine Jouglas, aujourd'hui, c'est un peu mieux.

Laurent Martin de Frémont du syndicat Unité SGP Police 06 satisfait que des tests soient fait sur les policiers cannois. Copier