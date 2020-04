Coronavirus : "depuis cinq jours, je n'ai plus de nouvelles de mon papa" qui est dans un Ehpad à Salbris.

Alors que l'épidémie de Coronavirus continue de se répandre partout en France, les Ehpads sont à leur tour touchés par le virus. Et le plus souvent les proches restent sans nouvelles de leurs parents confinés. Une situation difficile. Témoignages au micro de France Bleu Orléans.

L'épidémie de Coronavirus continue de se répandre dans le Loiret, et plus particulièrement dans les Ehpads. Alors les mesures de confinement et de prévention se multiplient, souvent sans que les proches en soient informés. Des situations difficiles pour les familles. Témoignages au micro de France Bleu Orléans.

L'absence de nouvelles

Jean-Michel, qui habite à Saint-Jean-de-Braye, a tenu à témoigner car son papa est résident dans un Ehpad de Salbris, durement touché par l'épidémie de Covid-19. Depuis vendredi, il n'a plus de nouvelles de son père. "Je ne peux plus communiquer avec mon papa. Ce sont les infirmières qui me donnent de ses nouvelles, mais comme elles changent souvent, les informations ne sont pas toujours bonnes."

Mon papa a été placé dans l'unité "Covid" et depuis je n'ai plus de nouvelles

Avant d'ajouter "et puis, je suis d'autant plus inquiet que mon papa a été placé dans l'unité "Covid" [unité créée dans les Ehpads pour maintenir en quarantaine les personnes soupçonnées d'avoir contracté le virus] depuis vendredi à cause d'un rhume selon une infirmière. Je n'ai plus aucune nouvelle, je ne sais même pas s'il est dans le coma, sous assistance respiratoire ou si c'est juste un rhume."

Garder contact avec ses proches

Pour Vivianne la situation est un peu moins difficile, même si les nouvelles se font plus rare depuis le début du confinement. "Il y a quelques semaines je n'ai plus eu le droit de rendre visite à ma maman qui a Alzheimer. Comme elle n'a pas de téléphone, je lui écris des lettres tous les trois jours. Je lui raconte ce que je fais tous les jours, pour maintenir le lien. Je lui envoie des photos aussi. J'ai peur qu'elle nous oublie."