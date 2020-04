Coronavirus : des aides débloquées à Nice pour les seniors et les familles

Le maire de Nice débloque au moins 1 million 300.000 euros pour aider les Niçois les plus en difficulté pendant cette crise sanitaire. Des paniers alimentaires sont prévus pour les seniors et des aides de 70 et 100 euros pour les familles.

Dés la semaine prochaine, les seniors niçois de plus de 65 ans et non imposable bénéficieront de paniers alimentaires avec des produits frais. Ces paniers d'une valeur de 25 euros seront livrés par le Secours Populaire, ou par les associations Entraide et Partage, A.D.A.M, AMIR explique Christian Estrosi. Cette décision a été prise suite aux situations délicates de nos anciens explique l'élu niçois. "Des agents municipaux au contact des seniors nous ont fait remonter un certain amaigrissement de certains de nos anciens, et des tendances aussi dépressives". En plus de ces paniers, la Ville de Nice réfléchit à la mise en place d'offres de divertissements pour soutenir les seniors isolés. La mairie propose déjà un service psychologique d'écoute. Plus de 36.500 seniors ont déjà été appelés.

Des aides pour les familles en grande difficulté

Christian Estrosi veut également apporter une aide financière aux familles niçoises les plus précaires. Cette aide vise à compléter le dispositif du gouvernement prévu pour les familles au RSA et en grande précarité. Le maire de Nice explique que de nombreuses familles se retrouvent depuis le début du confinement à devoir préparer 3 repas par jour, le prix des caddies a augmenté de façon exponentielle. Privées de cantine pour les enfants, les familles sont pour certaines en grande difficulté. La ville de Nice va donc aider 2.500 familles ce qui représente 3900 enfants. Des aides de 70 euros et 100 euros sont prévues pour les familles dont les enfants sont âgés de 3 à 12 ans qu'ils soient scolarisés dans le privé comme dans le public.

Une aide de 100 euros est prévue pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 350 euros/mois

Une aide de 70 euros par enfant est prévue pour les familles dont le quotient familial est compris entre 350 et 700 euros/mois

Ces aides s'adressent aux familles niçoises qui ne peuvent pas prétendre à l'aide du gouvernement débloquée dans la crise sanitaire du coronavirus. Les familles recevront ces subventions le 15 mai prochain. Elles seront versées par la Caisse d'Allocations Familiales, la CAF des Alpes-Maritimes.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier des paniers alimentaires pour les seniors, appelez 04 97 13 56 00