Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, soutient les routiers. Elle propose au président de la Fédération nationale des transporteurs routiers d'Ile-de-France 65.000 masques mais aussi l'ouverture de plusieurs aires de repos avec douches et toilettes dans notre région.

Confinement - Des aires de repos en Ile-de-France et des masques pour les chauffeurs routiers

Des masques et des aires de repos en Ile-de-France pour les chauffeurs routiers

Avec la crise sanitaire et le confinement les routiers qui continuent à travailler trouvaient souvent porte close sur les aires d'autoroute par exemple. Les cafés, les restaurants ont fermé. Impossible donc de se restaurer ou de prendre une douche dans les lieux habituels.

Des masques et des aires de repos en Ile-de-France

Pour soutenir les routiers, la Région Île-de-France avec les fédérations professionnelles du secteur se sont unies. Elles mettent à disposition des chauffeurs 65.000 masques.

Valérie Pécresse, présidente de la région, a aussi proposé la mise à disposition de lieux de repos pour les conducteurs routiers. Ces lieux ont été identifiés avec l'aide des maires des villes où passent le plus de camions.

Des gymnases ou des internats de lycées ont été choisis parce qu'ils avaient un espace pour que les poids lourds puissent stationner et un accès à des douches et des WC.

Les quatre aires de repos ouverts ce lundi 20 avril

Provins (77) : l'internat du lycée Les Panevelles, 7 Route de Chalautre. L'internat, qui dispose également de quelques lits pour faire une pause, est ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 22h00.

Bondoufle (78) : le gymnase Gaston Barret situé rue Georges Pompidou avec des parkings à proximité. Le gymnase sera ouvert tous les jours de 8h00 à 22h00.

Les Pavillons-sous-Bois (93) : le stade Leo Lagrange, 20 avenue Anatole France, avec un parking possible le long de l'avenue et numéro de téléphone sur la porte pour ouverture du gardien. Le stade sera ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 22h00 et le dimanche de 8h45 à 18h15.

Ermont (95) : le gymnase Rebuffat situé 1 Allée Jean de Florette à la sortie Emont / Sannoy de l'autoroute A115. Un parking est présent à proximité au niveau du complexe sportif. Le gymnase sera ouvert tous les jours de 8h00 à 22h00.