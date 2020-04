Coronavirus : les soignants découchent pour protéger leur famille

Les personnels soignants sont de plus en plus nombreux à dormir dans des logements d'appoint, trop inquiets de transmettre le coronavirus à leur proches. Ils bénéficient souvent de la générosité des Ligériens et Ligériennes.

Depuis plusieurs jours, les offres de logements gratuits fleurissent sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'hébergement.

D'abord réservés à ceux qui habitent loin de l'hôpital où ils travaillent, pour éviter de longs trajets après des journées éprouvantes, ces logements sont de plus en plus investis par des médecins ou des infirmiers inquiets de contaminer leurs proches.

"Je ne vois plus ma fille, confinée avec ses grands-parents, ni même ma chérie, qui habite pourtant à quelques kilomètres, mais je prends pas le risque, raconte Julien, infirmier dans l'unité COVID+ à l'hôpital de Feurs. C'est très dur mais heuresement ils m'apportent énormément de soutien. On sait que c'est pour un temps. C'est mon métier".

Un métier à risque

Malgré les mesures de précaution, tous les personnels soignants s'accordent à dire que le risque zéro n'existe pas selon Marion, infirmière anesthésiste au bloc opératoire : "quand on intube un patient on est à cinq centimètres de sa bouche. Il ne faut absolument pas qu'il tousse ou nous recevons toutes les goutelettes, responsables de la transmission du virus, au visage. Les masques FFP2 et les lunettes sont obligatoires mais là encore il y a un risque".

Quand on intube un patient, on est à quelques centimètres de sa bouche. Il ne faut pas qu'il tousse! - Marion, infirmière anesthésiste

Et même après la journée de travail, difficile d'écarter à 100% le doute, pour Aurélie, toute jeune stagiaire, étudiante en cinquième année de médecine : "on peut toujours ne pas se déshabiller correctement, on oublie si l'on s'est touché le visage ou pas... on ne sait jamais!"

De bonnes âmes pour prêter logis et couvert

Parmi la multitude de petites annonces qui fleurissent sur internet, celle du propriétaire du Château de Matel à Roanne, pour une dizaine de places.

"J'ai plusieurs gîtes à proposer. J'ai aussi aménage des bus avec des lits et une cuisine. Je leur fournis des draps, les serviettes et de quoi petit-déjeuner avant de partir à l'hôpital, se félicite Olivier Bourgeois. Ce sont des gens qui sont sous pression. Eux nous aident, alors si je peux amener un peu d'humanité dans ce système là c'est important pour moi".

Le Châteaubus du domaine de Matel à Roanne - Olivier Bourgeois

Un message d'autant plus apprécié alors que les messages de certains voisins inquiets se multiplient, sur les pare-brises ou dans les cages d'escaliers. Ils demandent, avec souvent peu de tact, aux personnels soignants de prendre davantage de précautions, ou carrément de déménager... eux qui sont plus sujets que les autres à être contaminé au COVID 19.

5 000 personnes ont mis leur logement à disposition sur le plateforme "appart solidaires" en à peine une semaine, selon le ministre de la cohésion des territoires Julien Denormandie.