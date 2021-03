Coronavirus : les Allemands se précipitent sur les auto-tests covid-19 en supermarché

Ce ne sont pas les pâtes ou le papier toilette qui ont eu les faveurs de ces centaines de consommateurs allemands, ce samedi 6 mars dans les différentes magasins Aldi et Lidl du pays. Ce qui a attiré les paniers et caddys, ce sont les premiers auto-tests antigéniques mis en vente dans les supermarchés. Vendus 24,99 euros le lot de cinq par Aldi, et 21,99 euros par Lidl, ces tests donnent un résultat en 15 minutes. Médias allemands et internautes ont publié des photos de cette ruée vers les tests, avec cette légende : "Les auto-tests se sont vendus en un éclair quelques minutes après l'ouverture du magasin" :

Comment fonctionne un auto-test antigénique

Le fonctionnement de ce genre de test est simple : dans la boîte, vous trouverez un écouvillon à tourner plusieurs fois à l'intérieur de votre nez puis à insérer dans un tube de réactif. Le résultat apparaît ensuite sur une bandelette au bout de quinze minutes. Certains tests sont associés à une application qui permet de se signaler plus vite en cas de test positif. Seule une poignée est mise sur le marché car tous ne se valent pas : certains ne détectent le virus qu'à partir d'une importante charge virale, et ne repèrent pas certains malades asymptomatiques.

Détecter les asymptomatiques

Tout l'enjeu est pourtant de repérer les malades qui ne présentent pas de symptômes avant qu'ils ne contaminent leur entourage. Mais gare aux erreurs de manipulation ! C'est pour cela qu'au Royaume-Uni, où ils sont utilisés par les collégiens et lycéens, les trois premiers tests seront réalisés en compagnie d'un "opérateur qualifié". En Autriche, chaque habitant peut se procurer cinq auto-tests gratuits par mois en pharmacie, et tous les élèves se dépistent deux fois par semaines.

La Haute autorité de santé doit se réunir cette semaine avant de donner un avis sur la commercialisation de tels tests chez nous : en France, n'importe qui peut aller en pharmacie réaliser un test rapide, gratuitement et sans ordonnance.