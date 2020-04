Coronavirus : des Basques coincés au Sénégal

En pleine épidémie de coronavius, au moins une dizaine de Basques se trouvent actuellement au Sénégal et font face à des difficultés pour revenir en France.

La fermeture des frontières et le confinement, mis en place en France, en Europe mais aussi partout dans le monde pour empêcher la propagation du coronavirus, ont des conséquences sur les voyageurs. Plusieurs centaines de Français et au moins une dizaine de Basques se trouvent en effet actuellement au Sénégal, et rencontrent beaucoup de difficultés pour rentrer en France. Il s'agit de particuliers, partis en vacances, ou de membres d'associations, en mission sur place, qui sont piégés par l'épidémie de Covid-19.

"Pour beaucoup, le billet retour a été annulé, on ne nous donne pas d'informations, et il n'y a pas de rapatriement", explique Marie-Odile Morlet. Cette assistante sociale vit à Saint-Pée-sur-Nivelle et elle est présidente de l'association Marple Afrique Solidarité, une association qui vient, entre autre, en aide aux enfants défavorisés.

Elle devait rester trois semaines au Sénégal

Début mars, Marie-Odile Morlet part au Sénégal avec trois autres membres de son association. Le coronavirus est déjà présent en Asie, mais aucune mesure n'est prise en France et en Europe. Ils décollent ensemble de Madrid, avec la compagnie Iberria, et ils devaient rester trois semaines au Sénégal. Mais entre temps, l'Espagne ferme ses frontières et les compagnies aériennes réduisent drastiquement leurs vols.

En parallèle, l'ambassade de France au Sénégal applique les mesures de confinement mises en place sur le territoire français. "Je suis allée là-bas, je suis tombée sur une ambassade barricadée, c'était impressionnant. Il y avait des Français devant, avec leurs valises, ils étaient paniqués", décrit-elle.

L'ambassade est barricadée. - Marie-Odile Morlet, présidente de l'association Marple Afrique Solidarité

Malgré tout, "l'ambassade continue à donner des informations, il y a un numéro de téléphone mais qui est saturé... et il n'y a pas de rapatriement", ajoute Marie-Odile Morlet. "L'ambassade a simplement négocié avec Air France et Air Sénégal pour que les Français qui veulent rentrer, contactent les compagnies et prennent directement leur billet d'avion. Mais il y a la queue à Dakar chez Air France, avec des gens affolés, des familles avec enfants..."

Spéculation sur le prix des billets d'avion

Mais ce n'est pas le principal problème. Il y a surtout le coût. "Nous sommes sur de la spéculation", explique l'assistante sociale. "Air France pratique des tarifs inconcevables. Le billet le moins cher est à 700 euros, mais cela peut aller jusqu'à 1.500 euros pour rentrer. Ce n'est pas normal, donc il faut que la France fasse quelque chose pour qu'il n'y ait pas de spéculation, que les gens puissent rentrer normalement, décemment, avec des billets à un prix raisonnable."

Il y a un abandon. Je crois qu'ils n'ont pas réalisé dans quel pétrin ils mettaient les Français. - Marie-Odile Morlet, présidente de l'association Marple Afrique Solidarité

Le prochain retour programmé par Air France entre Dakar et Paris est prévu le 29 avril, sur le site internet de la compagnie aérienne. Il est affiché à 794 euros.

D'autant qu'il commence à y avoir urgence pour Marie-Odile Morlet. Elle sent la tension monter sur place, certains habitants accusant les étrangers d'avoir apporter le coronavirus, qui fait aussi des victimes au Sénégal.