Coronavirus : des bénévoles appellent les personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles

En pleine épidémie de coronavirus, les bénévoles de l'APA, dans le Haut-Rhin, prennent régulièrement des nouvelles des personnes âgées, qui restent seules chez elles. Des appels qui réconfortent les plus fragiles et qui rassurent. Une aide peut-être mise en place si nécessaire.

En pleine période d'épidémie de coronavirus, L'APA, le réseau qui s'occupe des personnes âgées dans le Haut-Rhin, a mis en place depuis ce week-end un centre d'appel.

Une centaine de bénévoles, qui appellent depuis leur domicile, se relaient tous les jours, pour prendre des nouvelles des personnes âgées qui restent seules chez elles et qui sont les moins dépendantes. Ce sont des "appels de convivialité", ils permettent de garder un lien social avec les bénéficiaires . Une aide peut-être mise en place en cas de nécessité.

Un coup de fil qui fait plaisir

Près de 5.000 personnes sont contactés à travers le département. Faute de personnel suffisant, à cause de la fermeture des écoles dans le Haut-Rhin, le réseau l'APA a limité ses visites à domicile aux personnes les plus dépendantes et a recours à ces "appels de convivialité", vers les personnes moins dépendantes et souvent isolées.

Des nouvelles sont prises régulièrement pour savoir si tout va bien et les "gestes barrières" sont rappelés à chaque coup de fil chez les personnes fragiles.

« Comment vous sentez-vous ? Avez-vous régulièrement des nouvelles par téléphone de vos proches ? Près de 80% des personnes déjà appelées souhaitent être rappelées," affirme Catherine Beysach, la responsable du bénévolat au réseau APA.

Appel aux bénévoles

Pour amplifier cette mission d'appels de convivialité, l'APA a besoin de bénévoles. Elle recherche tous les bonnes volontés, pour passer des appels aux plus fragiles. Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre par mail à cbreysach@apa.asso.fr ou contacter le réseau APA au : 03.89.32.78.78.