Coronavirus : des bénévoles icaunais aident des familles endeuillées

La plateforme "mieux-traverser-le-deuil.fr" se mobilise face à la pandémie de coronavirus. Début avril, l'association mieux traverser son deuil a fédéré des bénévoles de plus de 100 associations d'accompagnement de la fin de vie et du deuil pour offrir un soutien à distance via cette plateforme.

Une plateforme d'écoute 24 heures sur 24

La plateforme "mieux-traverser-le-deuil.fr" existe depuis 2019 mais elle a été enrichie d'une plateforme d'écoute destinée à mettre en relation personnes endeuillées et écoutants. Cette plateforme est encore plus nécessaire durant cette crise sanitaire qui a empêcher de nombreuses familles d'accompagner leurs proches dans leurs derniers instants. Une crise et un confinement qui a obligé aussi les familles à organiser des obsèques en comité très réduit.

"Le deuil a été escamoté durant cette crise"

800 bénévoles formés et issus d'une centaine d'associations réunies autour du projet se relaient 24 heures sur 24 sur le site. Parmi ces structures, une association icaunaise : l'association pour le développement des soins palliatifs (ASP) du sénonais. Des bénévoles de l'association comme Françoise Gentien se charge d'écouter ces personnes endeuillées. Le deuil est d’autant plus difficile à accepter que la disparition est brutale explique la bénévole : "les personnes qui sont mortes du covid19 on ne pouvait pas voir leur corps dans la plupart des cas. _On ne pouvait pas les voir quand ils étaient à l'hôpital, on ne pouvait pas les voir au moment du décès, c'est une grande violence_."

Le besoin d'écoute est encore plus grand durant cette crise inédite, "_pas pouvoir aller à l'hôpital voir la personne, ne pas être proche au moment de sa mort c'est vraiment une grande souffranc_e, c'est très violent pour les proches. Trouver des personnes qui vous écoutent sans jugement c'est essentiel, très important, c'est notre mission", explique Françoise Gentien.