Coronavirus : des Britanniques quittent la Dordogne pour éviter la quarantaine

Certains vacanciers britanniques se sont précipités à l'aéroport de Bergerac ce vendredi pour monter dans le premier avion en direction de Londres. Le Royaume-Uni s'apprête à imposer une quarantaine aux personnes en provenance de l'Hexagone dès le samedi 15 août à 5h (GMT). Les touristes et travailleurs britanniques et français devront respecter un isolement de 14 jours à leur arrivée dans le pays. Une mesure prise dans la nuit de jeudi à vendredi qui fait suite à une reprise de l'épidémie de coronavirus en France.

S'organiser dans la précipitation

C'est une annonce brutale pour Jane. La Londonienne vient de passer deux semaines en Périgord avec ses enfants mais son mari, lui, venait tout juste de les rejoindre : "Je suis vraiment énervée ! On voulait passer ces vacances de famille avec mon mari. Nous étions censés séjourner ici jusqu'au 24 août mais on a changé nos billets dès qu'on a entendu les informations jeudi à minuit parce que les enfants n'ont pas envie de passer les deux semaines qu'ils leur restent avant la rentrée scolaire en quarantaine." assure Jane qui approuve néanmoins la mesure du gouvernement britannique.

Cheryl trouve au contraire que la décision était trop précipitée. Elle débarque tout juste du Royaume-Uni pour passer des vacances en Périgord et n'avait pas l'intention de changer ses plans : "Nous aurions préféré que le gouvernement britannique ne fasse pas ça. Nous ne sommes même pas sûrs de la raison qui a motivé leur décision. La mesure est appliquée du jour au lendemain. Dans le cas où on est loin de chez nous il faut être capable de réserver un voyage à la dernière minute. Pourtant le gouvernement s'était entendu avec la France pour qu'une telle situation n'est plus lieu."

Depuis le 10 juillet une première mesure de quarantaine concernant uniquement les Français avait été levée par le gouvernement britannique. L'annonce de son retour dans une version renforcée a immédiatement fait réagir la France. Paris promet d'imposer rapidement une mesure du même ordre.

Selon le ministère des transports, 160 000 touristes britanniques sont actuellement en vacance en France.