Il y a eu du changement cette année dans les cadeaux ouverts cette année pour Noël : davantage de cadeaux pour faire oublier la crise sanitaire et le confinement, et de plus nombreuses surprises achetées dans les commerces locaux.

Coronavirus : des cadeaux locaux et de meilleure qualité ouverts cette année pour Noël après le confinement

"Je crois que le Père Noël a été plus généreux que les années précédentes". C'est le constat dressé par Patrick, Orléannais qui réveillonne avec sa fille installée à Toulouse. Au pied du sapin, il a reçu des vins et des produits de la région pour Noël. "Le Père Noël a été plus local aussi pour soutenir les commerces".

Avec la crise sanitaire du coronavirus, et surtout le confinement, les cadeaux locaux ou made in Occitanie ont pris plus de place au pied du sapin cette année par rapport aux années précédentes.

Lola s'est vue offrir un repas gastronomique, "pour soutenir les restaurateurs" explique l'un de ses proches. Quant à Bénédicte, elle a reçu de la part de sa mère des épices achetées chez les commerçants du coin. Des surprises peu habituelles, motivées par les discours de sensibilisation sur les difficultés des commerces locaux qui ont beaucoup été répétés durant le confinement.

Les cadeaux étaient plus nombreux aussi constatent de nombreux Toulousains comme Albert : "il y a eu des économies de faites, les gens se sont retenus pendant le confinement, et se sont lâchés d'un seul coup. Donc les cadeaux étaient de meilleure qualité, il y a eu plus d'investissement".