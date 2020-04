Coronavirus : des chefs étoilés cuisinent pour le personnel soignant du centre hospitalier d’Annecy

Cinq chefs étoilés du lac d’Annecy en Haute-Savoie ont choisi de se (re)mettre derrière leurs fourneaux. Jusqu’au 16 avril, ils vont se relayer pour concocter des menus gastronomiques pour les soignants du centre hospitalier Annecy Genevois.

Au menu : tourte aux blettes et Beaufort, quenelle de brochet petit épeautre aux morilles, tarte au safran de Savoie et tablette de chocolat 100% maison. Ce jeudi matin Jean Sulpice, chef deux étoiles de l’Auberge du Père Bise à Talloires-Montmin, est le premier à livrer ses plats aux soignants du centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE). Le cuisinier a garé sa fourgonnette sur le parking de l’hôpital. Les repas sont déchargés et posés sur des chariots, direction le service de réanimation et le Samu. "C’est pour remercier l’ensemble du personnel hospitalier, lâche le chef. Pour les encourager et leur offrir un peu de réconfort."

REPORTAGE - Des chefs étoilés cuisinent pour le personnel soignant du centre hospitalier d’Annecy Copier

"Baume au cœur"

Jusqu’au 16 avril, cinq chefs étoilés du lac d’Annecy (*) vont se relayer pour apporter entre 60 et 80 plats gastronomiques aux soignants du CHANGE. "Cela fait plaisir, confie un membre de l’équipe de réanimation. Par rapport à ce que l’on mange généralement, cela va nous changer la vie." Un extra culinaire positif pour le moral. "Ça met du baume au cœur", confie Albrice Levrat, le patron du service réanimation de l’hôpital. "Les conditions de travail sont difficiles avec beaucoup de patients et des soignants fatigués. Tous ces gestes de solidarité représentent un soutien important."

(*) Laurent Petit (3 étoiles), Jean Sulpice (2 étoiles), Yoann Conte (2 étoiles), Stéphane Dattrino (1 étoile) et Florian Favario (1 étoile)