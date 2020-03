Coronavirus : des coeurs aux fenêtres pour montrer notre solidarité aux soignants

Danielle, 74 ans et habitante de Chabris a eu cette idée : dessiner et coller des coeurs aux fenêtres des maisons pour montrer son soutien aux soignants.

Les soignants sont en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Plus le nombre de cas augmente, plus leur charge de travail est élevée. Un travail rendu risqué face au risque de contagion.

D'ailleurs, de nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent de grandes villes où les citadins applaudissent à leur fenêtre pour leur montrer leur solidarité aux soignants.

Qu'en est-il à la campagne ? Une grand-mère de Chabris, dans l'Indre, veut lancer une initiative similaire à destination des soignants qui se déplacent sur en territoire rural.

Des coeurs rouges aux fenêtres

Danielle a 74 ans, elle habite à Chabris avec son mari de 78 ans. C'est la situation de leur infirmière à domicile qui a fait naître cette idée : dessiner des coeurs et les coller aux fenêtres pour montrer reconnaissance et gratitude à tout le personnel soignant, fortement mobilisé dans la lutte contre le coronavirus : "Notre soignante vient tous les jours, on voit les autres à la télé, ils sont tellement gentils, tellement dévoués, tous... il faut que l'on soit reconnaissant, et surtout qu'on leur dise ! Alors j'ai eu cette idée, parce-qu'un coeur rouge, ça se voit de loin et en plus ça occupe les enfants qui doivent rester à la maison."

L'idée c'est aussi de montrer sa solidarité, même en zone rurale

"Dans les grandes villes, y'a des immeubles ! C'est facile d'applaudir tous en choeur à la fenêtre, mais à la campagne, on a des maisons et pas forcément des voisins. Alors j'ai pensé à un système différent pour montrer que nous aussi, on est avec les soignants !" explique Danielle.

La septuagénaire a aussi un autre message à faire passer : respecter scrupuleusement le confinement.

"Restez chez soi, c'est dur ? C'est le boulot des soignants qui est dur !"

Danielle ne décolère pas : "mais qu'est-ce-que c'est que ces gens qui ne peuvent pas rester tranquilles chez eux ? Ils trouvent ça dur ? C'est le boulot des soignants qui est dur, alors faut les aider en ne leur donnant pas plus de travail qu'il n'en ont !". La messe est dite : restez chez vous et sortez vos feuilles et vos crayons !